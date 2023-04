Elisabetta Gregoraci e il furto nella casa di Montecarlo: «Esperienza terribile. È stato Nathan a chiamare la polizia. Oggi il ladro è in carcere»

Disavventura per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo. L'ex signoria Briatore torna sui social per raccontare (di nuovo) la spiacevole esperienza vissuta nel 2021 con il figlio Nathan Falco. «Ladri, ladri, ladri... maledetti ladri. Non so se ricordate ma un paio di anni fa ho avuto i ladri in casa», ha esordito la showgirl rispondendo ad un messaggio di una follower che condivideva con lei un’esperienza simile sui social.

Elisabetta Gregoraci, il ricordo del furto in casa

Lo sfogo continua: «È stata un’esperienza terribile per noi: Nathan, la tata, che eravamo in casa. Sono molto fiera di me e di come siano andate le cose, perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi e mio figlio ha prontamente chiamato la Polizia». Le forze dell'ordine, chiamate dall'allora 11enne, arrivano in pochissimo tempo, tant'è che «oggi il ladro giace in carcere». Lo sfogo è forte: «È lì, dove è giusto che sia. Siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso vi posso raccontare questa giornata difficile e movimentata con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato».