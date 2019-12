Hawaii, elicottero scomparso, trovati i corpi di sei persone. Il sindaco: «Una situazione devastante»

Sono stati ritrovati i corpi di sei delle sette persone a bordo dell'elicottero scomparso ieri mentre sorvolava la costa di Na Pali dell'isola di Kauai, alle Hawaii. Lo hanno reso noto le autorità dopo il ritrovamento del relitto dell'elicottero nel Kokee State Park. A bordo c'erano anche due minorenni. Oggi dovrebbero riprendere le ricerche per individuare la settima persona che era sull'elicottero, ma le autorità ritengono non ci siano superstiti. Le operazioni erano state sospese ieri per le cattive condizioni meteorologiche. Non sono state ancora rese note le identità delle vittime. In un comunicato il sindaco di Kauai, Derek Kawakami, ha parlato di una «tragedia», di una «situazione devastante».



Ultimo aggiornamento: 11:41

