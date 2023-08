Mai accaduto prima. Un elicottero russo è atterrato in Ucraina, consegnandosi alle forze armate di Kiev. Una diserzione che fa rumore. Per due motivi. Il primo è perché non si tratta di un velivolo qualunque, ma di un Mi-8 AMTSh (solitamente di supporto alle forze speciali). L'altra ragione, invece, è che sarebbe stato il risultato di un complotto segreto, durato oltre sei mesi.

Come cambia la guerra: dall’Ucraina agli affari in Africa, il Cremlino adesso è più debole

Cosa è successo

L'elicottero russo è atterrato nella base aerea militare di Poltava a Kharkiv. Chi era lì in quel momento è stato colto di sorpresa, come riportato dal Kyiv Post. Ma non non tutti era a conoscenza del piano del pilota. Due membri dell'equipaggio non lo sapevano. E non erano disposti ad arrendersi, così sono stati eliminati.

Le foto

Le immagini pubblicate dal quotidiano ucraino Pravda mostrano l'elicottero e i documenti macchiati di sangue.

❗️ Ukrainian intelligence lured an MI-8 helicopter from the Russians. The helicopter with the crew landed at one of the Ukrainian airfields



The special operation lasted more than 6 months. The plane made a flight between two airbases and transported parts to Su-27 and Su-30 SM… pic.twitter.com/Wlz1ZmmTTs — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) August 23, 2023

La decisione del pilota

Il capo dell'intelligence ha parlato in un'intervista a RFE/RL. "Siamo stati in grado di trovare il giusto approccio con la persona per creare le condizioni per portare tutta la sua famiglia fuori dal paese e infine creare le condizioni affinché potesse pilotare questo aereo insieme al resto dell'equipaggio che non era a conoscenza cosa stava succedendo. Quando hanno capito dove erano atterrati, hanno cercato di fuggire. Sfortunatamente sono stati eliminati. Vorrei che potessimo catturarli vivi, ma abbiamo quello che abbiamo", ha detto Budanov.

La tesi russa

«È stato un incidente», questa la tesi dei canali di social media filo-russi. Il velivolo è atterrato per errore all'aeroporto ucraino, dopo che l'equipaggio aveva perso il controllo. Ma si nutrono dei dubbi su questa versione. Perché la base aerea di Poltava si trova a circa 300 chilometri dalla linea del fronte, il che rende improbabile che si sia trattato di uno sbaglio. Il canale militare filo-russo su Telegram, Fighterbomber, smentisce poi le affermazioni secondo cui la famiglia del pilota era stata trasferita in Ucraina in anticipo. E ha affermato di essere in contatto con i parenti di tutti i membri dell'equipaggio.

Gli equipaggiamenti trasportati

Non solo l'elicottero. Ma anche altri componenti sono stati consegnati agli ucraini. Ovvero parti di aerei da caccia multiruolo Su-27 e Su-30SM, che (con molta probabilità) venivano trasportati tra due basi aeree russe. Quali sono le caratteristiche del velivolo? L'Mi-8 è comunemente usato come elicottero da trasporto, ma può anche essere riconfigurato come posto di comando aereo, cannoniera armata o piattaforma di ricognizione.

Il premio dei disertori

L’anno scorso, l’Ucraina ha iniziato a offrire ingenti somme di denaro ai soldati russi disertori che avevano consegnato attrezzature militari. Un elicottero vale 500.000 dollari. Non è chiaro se questo pilota russo ne beneficerà.