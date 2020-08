Elezioni Usa, Obama attacca Trump: «Per lui presidenza è come reality. Votiamo, è in gioco democrazia»

«È in gioco la nostra democrazia»: lo ha affermato Barack Obama suo discorso alla terza serata della convention dem, lanciando un appello affinché tutti votino, sostenendo il ticket Biden-Harris. «Donald Trump non ha mostrato alcun interesse nel mettersi al lavoro, nel trovare un terreno comune, nell'usare l'eccezionale potere del suo ufficio per aiutare qualcuno tranne se stesso e i suoi amici. Nessun interesse nel trattare la presidenza come tutto fuorché un altro reality show che può usare per ottenere l'attenzione che desidera»: lo ha detto Barack Obama nel suo discorso alla terza serata della convention dem.

«Speravo che Trump potesse mostrare qualche interesse nel prendere sul serio la carica, che potesse arrivare a sentire il perso dell'ufficio e scoprire qualche riverenza per la democrazia affidata alle sue cure ma non lo ha mai fatto» e «le conseguenze di questo fallimento sono gravi: 170 mila americani morti, milioni di posti di lavoro persi, i nostri peggiori istinti liberati, la nostra orgogliosa reputazione nel mondo ridotta e le nostre istituzioni democratiche minacciate»: lo ha detto Barack Obama nella terza serata della convention dem.

«In oltre otto anni, Joe era l'ultimo nella stanza ogni volta che affrontavo una grande decisione. Mi ha reso un presidente migliore. Ha il carattere e l'esperienza per renderci un Paese migliore»: lo ha detto Barack Obama nel suo discorso alla terza serata della convention dem, definendo Biden un «fratello», un uomo con «resilienza» ed «empatia».

«Perché si è rifiutato di appoggiare 'slow Joè fino alla fine? Perchè ha cercato di convincerlo a non correre alla Casa Bianca?». Donald Trump continua a twittare mentre Barack Obama si rivolge alla convention democratica.

