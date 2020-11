Elezioni Usa 2020, Biden allunga su Trump: ora è avanti nei sondaggi in 4 Stati-chiave

Allunga Joe Biden: ora è avanti rispetto a Donald Trump in quattro Stati chiave per l'elezione alla Casa Bianca: Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11), secondo un sondaggio New York Times/ Siena College a due giorni dalle elezioni. Tutti e quattro gli Stati furono vinti da Trump nel 2016 contro Hillary Clinton.

APPROFONDIMENTI INVISTA Trump-Biden lo scontro finale, la partita e' piu' aperta piu' che... IL CANDIDATO Joe Biden: la sua firma sono i Ray-Ban, occhiali da aviatore oggi... USA Bruce Springsteen, ecco l'album "A Letter to You":... ECONOMIA Usa, ultimo confronto tv tra Biden-Trump: questa volta niente caos

Joe Biden: la sua firma sono i Ray-Ban, occhiali da aviatore oggi italiani

Trump in Wisconsin: «Biden è la rovina, chiuderà il vostro Stato e vi farà fallire»

Elezioni USA, il boom del voto per posta: rischio tempi supplementari

Il dato sulla Florida non è però condiviso: Joe Biden è in vantaggio su Donald Trump in Pennsylvania, dove ha il 51% delle preferenze contro il 44% del presidente. È quanto emerge da un sondaggio di Washington Post-Abc, secondo il quale invece in Florida i due aspiranti alla Casa Bianca sono testa a testa, con un lieve vantaggio del presidente: Biden ha infatti il 48% dei consensi e Trump il 50%.

In una serie di Tweet, Joe Biden parla di economia, salute e di riunire l'America. Ma c'è anche spazio per una strizzata d'occhio agli amanti degli animali. «Riportiamo i cani alla Casa Bianca», scrive il candidato democratico allegando uno spot che lo ritrae con uno dei suoi due pastori tedeschi, Major e Champ. Nel video si vede anche Trump che racconta in un comizio di quanto detesti i cani. L'attuale presidente è il primo a non aver avuto un animale da compagnia alla Casa Bianca. Nel 2008, Biden aveva promesso alla moglie Jill che le avrebbe comprato un cane se fosse diventato vicepresidente. Così è arrivato Champ. Ma dopo che vi erano state polemiche per la scelta di un cane d'allevamento, nel 2018 Biden, ormai ex vicepresidente, ha adottato un cucciolo abbandonato, Major. Let’s put dogs back in the White House. pic.twitter.com/7pBihksfXT — Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA