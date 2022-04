Elezioni Slovenia, gli exit poll: il liberale Robert Golob in testa su Janez Jansa

Elezioni Slovenia, gli exit poll dell'istituto demoscopico Mediana: il Movimento Libertà (Gibanje Slovenija), guidato da Robert Golob, avrebbe ottenuto una larga maggioranza di preferenze rispetto al Partito democratico sloveno (Sds) del premier uscente Janez Janša. Il movimento di Golob dovrebbe poter contare su 42 deputati, 16 in più rispetto a quelli di Janša e 4 in meno della maggioranza necessaria per formare il governo. Voti che potrebbero arrivare dai Socialdemocratici, che secondo Mediana dovrebbe ottenere 7 deputati, uno in meno del partito conservatore Nova Slovenija (NSi). In parlamento entrerebbe anche la Sinistra (Levica), con 5 deputati, mentre la Lista Marjan Šarec rischia di rimanere senza rappresentanti, al di sotto dello sbarramento del 4%.

APPROFONDIMENTI MONDO Elezioni Francia 2022, ballottaggio Macron-Le Pen: i due candidati al... COSA SUCCEDE Elezioni Francia, l'allarme dell'ambasciata USA:...

Elezioni Francia, l'allarme dell'ambasciata USA: «Rischio disordini dopo le 20»