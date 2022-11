Elezioni Midterm, Biden esorta gli americani: «Andate a votare, fate sentire la vostra voce»

Ultimi appelli agli elettori di Biden e Trump, ore prima dell'apertura delle urne per le elezioni Midterm negli Usa, con toni che esprimono la radicale polarizzazione dello scenario politico americano. «È arrivato per voi il momento di difendere la democrazia», ha detto Biden, secondo il quale l'ala trumpiana dei repubblicani concentra «alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia».

Trump, da parte sua è tornato a riferirsi ad una sua nuova candidatura presidenziale, e ai presunti rischi di brogli elettorali: «Abbiamo bisogno di una vittoria a valanga, in modo che i dem non rubino o non trucchino le elezioni».