Eleanor si abatte sul nord Europa, venti a oltre 100 chilometri orari: a Parigi chiusa tour Eiffel

La tempesta Eleanor, che sta colpendo l'ovest e il nord della Francia e la regione parigina, ha già provocato 9 feriti, quattro dei quali gravi, almeno 3500 interventi dei vigili del fuoco, oltre che numerose interruzioni dell'elettricità e problemi al traffico aereo. E, proprio a causa dei venti di burrasca che stanno attraversando Parigi, oggi resterà chiusa al pubblico anche la tour Eiffel, come annunciato dalla Sete, la società che gestisce il celebre monumento della capitale francese. Le violente raffiche, che possono raggiungere i 100 km orari, hanno costretto infatti la Sete a non aprire la Tour Eiffel, monumento visitato ogni anno da oltre 6 milioni di persone, «per motivi di sicurezza». A metà giornata sarà fatto il punto sulla situazione meteo per decidere sulla eventuale riapertura. Intanto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato che resteranno chiusi i parchi, i giardini e i cimiteri. Eleanor è la quarta tempesta a toccare il paese dall'inizio di dicembre, dopo Ana, Bruno e Carmen.

La tempesta Eleanor sta sferzando anche il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l'allerta maltempo dall'Irlanda del Nord fino all'Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi a causa delle fortissime raffiche di vento. Secondo il Met Office, l'ufficio per la meteorologia,la situazione dovrebbe comunque migliorare nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA