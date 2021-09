Eitan, il bimbo resta per ora in Israele: starà 3 giorni con la zia materna e altrettanti con quella paterna

Processo l'affidamento di Eitan, il bimbo di 6 anni rapito dal nonno materno a Pavia e portato in Israele. Prima salomonica decisione della giudice Iris Ilotovich Segal che ha accolto l'intesa tra la famiglia Biran e la famiglia Peleg per gestire la routine di Eitan da oggi all'8 ottobre. Lo hanno annunciato gli avvocati della famiglia Biran al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv. Al tempo stesso il giudice ha stabilito la ripresa delle udienze a partire dall'8 ottobre per 3 giorni consecutivi. Nel frattempo - hanno aggiunto gli avvocati - le famiglie hanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino, unico superstite della tragedia del Mottarone il 23 maggio. Allo stato attuale, quindi, Eitan resta in Israele, almeno fino alla ripresa delle udienze.

APPROFONDIMENTI ISRAELE Eitan, la zia in Israele. Il legale: «Qui per riportarlo in... PAVIA Eitan, la zia paterna già partita per Israele. E spunta un... ISRAELE Eitan, «Gli stanno facendo il lavaggio del cervello»:... ITALIA Eitan, il console lo incontra a Tel Aviv: «Sta bene». Gli... ISRAELE Eitan, eredità e risarcimenti: i parenti in guerra.... PAVIA Eitan, la zia paterna vola in Israele per “l'immediata... L'INCHIESTA Eitan, il nonno arrestato a Tel Aviv, indagata anche la nonna per il... CRONACA Eitan portato in Israele, la zia: «È italiano, resti qua... MOTTARONE Eitan, la zia: «Nonno già condannato per... CRONACA Il piccolo Eitan portato in Israele dal nonno CRONACA Funivia Mottarone, legale della famiglia di Eitan: «Quanto... VERBANIA Incidente sulla funivia del Mottarone. Precipita cabina, è...

Le intese raggiunte dalle due famiglie in sede di udienza - hanno poi precisato i legali delle due parti - sono volte a mantenere «la privacy del bambino, che in questo momento ha bisogno di tranquillità». «Non pubblicheremo nessuna informazione né sul contenuto dell'udienza né sulle condizioni di salute di Eitan e chiediamo alla stampa di fare altrettanto. I legali delle due famiglie hanno definito le intese, raggiunte su istruzione della giudice, volte a difendere il piccolo Eitan e la sua sicurezza, la sua integrità e la sua tranquillità. L' udienza è stata quindi aggiornata all'8 ottobre, con la possibilità che si svolga anche nei due giorni successivi. Nessuno dei parenti del bambino, né la zia paterna Aja Biran, né il nonno Shmuel Peleg né la nonna Etty Peleg Cohen, hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'udienza, nello spirito di quanto è stato convenuto. Tutti sono apparsi estremamente provati e commossi per la vicenda processuale. Il nonno e la nonna materna, insieme a un complice del nonno, sono indagati in Italia per sequestro di persona aggravato visto che il nipote era stato affidato dai giudici italiani alla zia paterna ed era stato inoltre disposto il divieto di espatrio. Violata anche la convenzione dell'Aja che tutela i minori.

Il nonno che ha rapito il nipote

«Per ora, siamo soddisfatti». Così il portavoce della famiglia Peleg in Israele, Gadi Solomon, ha commentato con Adnkronos l'esito della prima udienza al tribunale di Tel Aviv. È stato deciso che il piccolo Eitan resterà in Israele almeno fino al prossimo 8 ottobre e potrà vedere entrambe le famiglie. «Il tribunale crede che questo sia il meglio per Eitan ora», ha aggiunto Solomon.

Il giudice

È una donna, Iris Ilotovich Segal, il giudice incaricato a esprimersi sulla vicenda del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Nel luglio 2017 è stata nominata giudice del tribunale della famiglia del distretto di Tel Aviv. Diplomatasi nel 1989 alla Ort Singalovsky High School di Tel Aviv, nel 1997 si è laureata in giurisprudenza presso la Bar Ilan University dopo aver prestato servizio militare come ufficiale presso le Forze della difesa israeliana dal 1989 al 1992. Dal 2002 al 2017 è stata anche docente presso l'Idc Herzliya. Dal 2011 al 2012 ha lavorato come docente presso lo Shaare Mishpat Academic Center.