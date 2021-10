«Eitan deve tornare in Italia», la sentenza del Tribunale della famiglia israeliano

Il piccolo Eitan deve tornare in italia. Eitan Biran, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, deve tornare in Italia dove c'è la sua residenza abituale. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale della famiglia di Tel Aviv. Lo si apprende da fonti legali.

Eitan, i nonni che l'hanno rapito attaccano la zia paterna e tutrice: «Nominata in 20 minuti»

La disputa in tribunale

Da una parte la zia paterna che si è affidata ai giudizi dei tribunali italiani, dall'altra il nonno materno che di quei provvedimenti se n'è infischiato rapendo a Pavia e portando in Israele il nipote Eitan di 6 anni, violando così parecchie leggi italiane e anche la Convenzione dell'Aja. Ora però, dopo la "sottrazione di minore" orchestrata con un piano degno di un raid di spionaggio internazionale, gli stessi rapitori si appellano non solo ai tribunali israeliani ma anche a quelli italiani per vedere riconosciute le loro pretese.

Intanto è iniziata ed è stata subito rinviata al prossimo primo dicembre l'udienza davanti al Tribunale per i minorenni di Milano la discussione sul caso dell'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio. In queste settimane le parti potranno, a quanto si è saputo, depositare documenti. I giudici hanno invitato le parti al silenzio stampa.

Un'udienza di un paio di ore nella quale, da un lato, i legali dei nonni materni hanno messo sul piatto presunte irregolarità nel procedimento di nomina della zia paterna come tutrice legale e criticato duramente la sua 'gestione' del minore mentre, dall'altro lato, gli avvocati di quest'ultima hanno chiesto la conferma del provvedimento del giudice di Pavia dello scorso agosto.

Il bimbo rapito a Pavia e portato in Israele

A rapirlo l'11 settembre e a portarlo in Israele, stando all'accusa formulata dalla Procura di Pavia, fu il nonno materno Shmuel Peleg, lo stesso che, attraverso un pool di legali italiani, tra cui Sara Carsaniga e Paolo Sevesi, che rappresentano pure la nonna Esther, ritiene illegittima la procedura con cui il Tribunale di Torino ha nominato Aya tutrice.

Dopo un primo ricorso respinto il 9 agosto dal Tribunale di Pavia, a cui erano stati tramessi gli atti per competenza, ha quindi proposto reclamo ai giudici minorili di Milano. Fonti legali hanno adombrato la possibilità che il Tribunale israeliano, prima di esprimersi col verdetto (che potrà essere oggetto di appello), stesse attendendo di capire quale sarebbe stata la decisione dei giudici milanesi sull'impugnazione della famiglia Peleg.

Il dato di fatto è che il collegio del Tribunale per i minorenni (giudici Maria Stella Cogliandolo e Paola Ortolan e due esperti) ha disposto un rinvio abbastanza lungo, con la prossima udienza fissata per il primo dicembre. Nel frattempo, le due parti potranno depositare documenti e memorie e, dopo l'ultimo faccia a faccia in aula, arriverà il provvedimento.

«Siamo qui per evidenziare la verità in questo procedimento, solleveremo una serie di questioni e problematiche», ha spiegato l'avvocato Carsaniga entrando in Tribunale, prima che i giudici all'inizio dell'udienza a porte chiuse invitassero tutte le parti, tra cui anche i legali della zia (uno degli avvocati è Cristina Pagni), a mantenere il silenzio stampa a tutela del minore fino alla fine del procedimento. I nonni chiedono l'annullamento della nomina di Aya e i loro legali nell'impugnazione mettono in luce una serie di irregolarità, dai tempi alle modalità, che hanno portato il giudice di Torino a indicare in 20 minuti, così sostengono, la zia come tutrice, senza nemmeno la presenza di un interprete. E puntano il dito pure sulla 'gestione di fatto' che la zia ha avuto del piccolo (ha perso padre, madre, fratello e bisnonni). Ritengono che in quanto tutrice, e non affidataria, non poteva portarlo a casa a vivere con lei, lo zio e le cugine. Da questa 'pioggia' di contestazioni è scaturita, tra l'altro, un'altra udienza a Pavia, fissata per il 9 novembre. E una terza, ancora a Pavia, il 16 novembre e relativa a dei decreti che avrebbero tolto ai Peleg la possibilità di ricevere la notifica di atti.

Per i nonni, poi, dovrebbe essere una persona 'terza' a gestire il patrimonio del piccolo. Netta e opposta la posizione degli avvocati di Aya per i quali ciò che fu deciso tra Torino e Pavia non può che essere confermato.