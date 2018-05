Arrestato senza mandato Wael Abbas, il blogger più noto del mondo arabo

L'Arabic Network for Human Rights Information (Anhri) ha denunciato un blitz all'alba delle forze di sicurezza egiziane nell'abitazione della famiglia di Wael Abbas, «senza un mandato». È stato arrestato in Egitto il noto blogger, giornalista e attivista. «Sono in arresto», si legge sulla pagina Facebook di Wael Abbas in un post pubblicato alcune ora fa. Sui social ricorre l'hashtag #freewaelabbas. «Hanno portato via Abbas, bendato e in pigiama, lo hanno portato in un luogo sconosciuto dopo aver sequestrato pc, telefoni, libri e altro materiale», si legge in una nota dell'organizzazione per la difesa dei diritti umani secondo cui non è stata fornita nessuna ragione per l'arresto del blogger, una delle voci più forti sin dalle manifestazioni che nel 2011 portarono alle dimissioni di Hosni Mubarak.



Le autorità egiziane portano avanti la loro campagna di polizia per mettere a tacere tutte le voci critiche», afferma la nota dell'Anhri, che denuncia quello che considera un «sequestro» e ricorda come Wael Abbas «sia stato vittima di diversi casi inventati ad arte durante il regime dell'ex dittatore Hosni Mubarak». Sinora nessun commento è arrivato dalle autorità egiziane. Wael Abbas è noto per aver denunciato violenze, soprusi e torture da parte della polizia egiziana. Nel 2011, poco dopo la rivoluzione contro il regime di Mubarak, Wael Abbas era stato anche in Italia per far sentire la sua voce ed esprimere il suo sogno di un Egitto «democratico». Dal 2013, dalla destituzione del presidente Mohamed Morsi, nell'Egitto del presidente Abdel Fattah al-Sisi sono stati arrestati centinaia di oppositori. E Wael Abbas era nel mirino: i suoi account Twitter, YouTube e Facebook sono stati bloccati a più riprese.

