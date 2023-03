Edoardo Di Iorio, imprenditore italiano travolto e ucciso in taxi da un ubriaco che viaggiava contromano in Spagna

Una notte iniziata con la festa e finita nel sangue. Così Edoardo Di Iorio, 48 anni, un imprenditore romano residente a Miami (Usa) e attivo nel campo degli eventi musicali notturni, è morto a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto all'alba dello scorsa domenica 5 marzo a Madrid, in Spagna, mentre stava rientrando in hotel a bordo di un taxi: l'incidente sarebbe stato causato, secondo l'agenzia Europa Press, da un giovane di 18 anni che procedeva in contromano, poi risultato positivo all'alcol test.

"L'imprenditore della notte" è rimasto ucciso sul colpo nel tremendo scontro frontale causato dalla Jeep che proveniva dal senso opposto di marcia. Il taxi è stato sbalzato su un guardrail e il 48enne ha riportato un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo: inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori. Per lui non c'è stato niente da fare, mentre il conducente del taxi è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto emerso dai media spagnoli, l'uomo stava rientrando nella sua stanza d'albergo dopo aver trascorso la serata all'Ifema di Madrid (in pratica un Lingotto Fiere spagnolo) dove la sua agenzia "Utopya" aveva appena organizzato l'evento di musica elettronica "Afterlife", con il noto duo di dj e produttori musicali italiani "Tale of Us" alla consolle: la serata era stata un completo successo, con i biglietti andati competamente sold-out.

Per Di Iorio tutto sembrava andare alla grande. E all'improvviso, tutto è stato spazzato via da quel tragico impatto. Raggiunti telefonicamente dal quotidiano El Pais, i rappresentanti dell'Utopya - l'azienda che la vittima aveva fondato a Miami nel 2004 - hanno preferito non commentare il dolore per la scomparsa dell'imprenditore.

#ColisiónFrontal km 1 #M11 sentido #Madrid entre turismo y taxi



➡️@SAMUR_PC confirma el fallecimiento del pasajero del taxi y atiende a los dos conductores.

➡️Tras el impacto,el taxi queda montado sobre el guardarraíl.@BomberosMad rescata a la víctima mortal y retira el vehículo pic.twitter.com/rpjI0KiBiq — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) Marchv 5, 2023

Chi era Edoardo Di Iorio, l'imprenditore musicale travolto e ucciso a Madrid

Edoardo Di Iorio era nato 48 anni fa a Frosolone, in Molise, ma aveva iniziato a lavorare nel settore del Food a Roma a dine anni '90, all'età di 23 anni. Poi, il grande salto all'estero, dove l'imprenditore vantava esperienze con il Casinò Sls Las Vegas, il Soho Garden di Dubai e il famoso Pacha di Ibiza.

Dopo il trasferimento a Miami, in Florida, e altre aventure nel campo della ristorazione e del "nightlife", Di Iorio ha fondato nel 2004 l'Utopya, vero e proprio fiore all'occhiello di una carriera più che ventennale.

Dopo una vita tra viaggi, feste e avventure professionali, l'imprenditore della notte molisano ha lasciato la moglie Monica nella tragica nottata di Madrid. Una città dove non aveva ancora mai ancora organizzato nessun evento e dove non avrà più occasione di tornare.