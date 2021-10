Ed Sheeran positivo al Covid: «Continuerò ad esibirmi da casa»

La pop star britannica Ed Sheeran è risultata positiva al test per il Covid-19 ma - ha annunciato - continuerà a esibirsi da casa. «Hey ragazzi. Una breve nota per dirti che purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto autoisolando seguendo le linee guida del governo», ha scritto il cantautore su Instagram. «Significa che ora non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno dal vivo - ha aggiunto Ed Sheeran - quindi farò il maggior numero possibile di interviste/esibizioni pianificate da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso. State al sicuro tutti».

Ed Sheeran positivo al Covid, impennata in Gb

Altro contagio eccellente da Covid nel Regno Unito, alle prese nelle ultime settimane con una nuova impennata d'infezioni: stavolta si tratta di Ed Sheeran, cantante e musicista fra o più popolari al mondo, con i suoi circa 150 milioni di dischi venduti. La 30enne popstar inglese dalla chioma rossa ha comunicato oggi lui stesso di essere risultato positivo a un test, assicurando peraltro i fan di non avere sintomi significativi e di essere pronto a proseguire nel suo previsto programma d'interviste e di esibizioni nei prossimi giorni: interviste ed esibizioni che - per tutto il periodo d'isolamento cautelare imposto dai protocolli medici britannici - egli intende registrare dalla sua casa nel sud dell'Inghilterra.

Ospite a Che Tempo che Fa

Ed Sheeran questa sera era stato annunciato come ospite a «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, alle 20, su Rai3. Il cantautore, vincitore di 4 Grammy, 6 BRIT Awards e 7 Billboard Awards, doveva presentare in anteprima italiana l'attesissimo nuovo album, «=», in uscita il 29 ottobre, esibendosi live con i due primi estratti, «Bad Habits», doppio disco di Platino in Italia e in vetta alla classifica inglese per 11 settimane consecutive, e «Shivers», n.1 in UK e già nella top 10 dell'airplay nel nostro Paese. Inserito nel 2015 dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo, Ed Sheeran ha finora venduto oltre 45 milioni di album e 150 milioni di singoli, firmando hit globali come «The A Team», «Lego House», «Sing», Thinking Out Loud«, »Shape of You«, »Perfect«, per un totale di 25 miliardi di visualizzazioni. Nel 2015 ha fatto storia per essere stato il primo a esibirsi da solo, senza band, in 3 concerti sold out allo stadio di Wembley, mentre nel 2019 ha segnato un altro record per il tour più visto di tutti i tempi, il »Divide Tour«, durato due anni. Nel 2017 è stato insignito Membro Dell'Ordine Dell'Impero Britannico dalla Regina per i suoi servizi alla musica e il suo impegno nelle attività di beneficenza.