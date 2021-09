Ecuador, scontro tra gang nel carcere di Guayaquil diventa una carneficina: almeno 116 morti e 80 feriti

Uno scontro tra gang della criminalità organizzata che si trasforma in una carneficina. È successo in Ecuador, nel carcere El Litoral di Guayaquil: l'ultimo bilancio racconta di almeno 116 morti e 80 feriti ma il numero non è escluso che possa aumentare nelle prossime ore. Dichiarato lo stato di emergenza dal presidente della Repubblica, Guillermo Lasso, citato dal quotidiano El Comercio di Quito. Il capo dello Stato che si è trasferito nella città portuale ecuadoriana dopo aver decretato due mesi di stato di emergenza per il sistema carcerario ecuadoriano, ha assicurato che le vittime sono tutti detenuti e che negli scontri non sono rimaste coinvolte che facevano parte del personale carcerario.

APPROFONDIMENTI MONDO Ecuador, scontri e morti nel carcere di Guayaquil MONDO Ecuador, rivolta in tre carceri: più di 50 morti.... WIKILEAKS Assange, la Cia voleva «assassinarlo». Piani pronti nel... LA SCOMMESSA Bitcoin moneta nazionale, proteste a El Salvador e crollo in Borsa.... ROMA Mafia, estradato dagli Usa il killer Freddy Gallina, era sparito da...

Crisis en la Penitenciaría de Guayaquil: 116 fallecidos y cerca de 80 heridos https://t.co/mXYoJxwfSQ — Aritz Parra (@aritzparra) September 30, 2021

Nella sua conferenza stampa, Lasso ha confermato anche che nel carcere del Litoral «si sono scontrati alcuni gruppi violenti» e che «ora il governo metterà in atto uno specifico programma di riabilitazione in questo penitenziario, per ristabilire il pieno controllo dello stato ecuadoriano in quella prigione, e successivamente negli altri centri di reclusione del Paese». Da parte sua il quotidiano El Universo ricorda che il bilancio degli scontri di martedì costituisce il più pesante nella storia carceraria ecuadoriana.