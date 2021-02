Ebola, torna l'epidemia in Guinea: 3 morti, l'Oms consegnerà urgentemente i vaccini

«Questa mattina molto presto il laboratorio di Conakry ha confermato la presenza del virus Ebola». Sono le parole del capo dell'agenzia sanitaria della Guinea Sakoba Keita, dopo un incontro sull'emergenza nella capitale. Torna, quindi, Ebola in Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. «Siamo di fronte a un'epidemia». A far scattare l'allarme la scoperta ieri di sette casi confermati, con tre morti, i primi decessi in cinque anni causati dalla febbre emorragica. Immediato l'intervento dell'Oms, che ha assicurato «rapida assistenza» alla Guinea.

5 years after last #epidemic, new #Ebola epidemic in #Guinea with 7 confirmed cases & 3 deaths in southeast of country, says health authority. Over 11,300 people died in last epidemic in #WestAfrica killed during 2013-16.@WHO is rushing aid, including vaccines to #Conakry.#MIG pic.twitter.com/NGQfU5tyij — MEDIA INDIA GROUP (@mediaindiagroup) February 14, 2021

Preoccupazione Oms

«Sono molto preoccupata per le informazioni su quattro presunti decessi dovuti ad Ebola in Guinea», ha dichiarato la direttrice regionale dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti. Il primo caso si è verificato all'inizio del mese nella regione di N'Zerekore, nel sudest del paese, dove un'infermiera è morta alla fine di gennaio. Tra le persone venute ad assistere ai funerali, il primo febbraio, 8 hanno riportato sintomi riconducibili alla malattia. L'Oms consegnerà rapidamente vaccini contro il virus Ebola dopo che la Guinea ha dichiarato un nuovo stato di epidemia, che ha già fatto almeno 3 morti. «Intendiamo consegnare rapidamente gli strumenti necessari per aiutare la Guinea, che ha sviluppato già una grande esperienza», ha dichiarato in conferenza stampa a Ginevra il prof. Alfred George Ki-Zerbo dell'Oms al termine di una riunione con le autorità sanitarie di Conakry. La Guinea è stata il Paese epicentro dell'ultima terribile epidemia di Ebola, dal 2013 al 2016.

