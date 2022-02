Ebola, due casi di un virus simile in Gran Bretagna: febbre e sanguinamenti, è allarme

Due persone in Gran Bretagna sono risultate positive alla febbre di Lassa, un virus molto simile all'Ebola. Gli infetti, due membri della stessa famiglia, sono recentemente rientrati dall'Africa occidentale. Rientrano nei dieci casi registrati in UK dal 2009. Un terzo parente in attesa di test è in isolamento per il sospetto di contagio da Ebola. Uno dei pazienti è stato trasferito al Royal Free di Londra per ricevere cure specialistiche, mentre il secondo è guarito.

APPROFONDIMENTI IL CONTAGIO Covid, in Gran Bretagna dati ai minimi da 2 mesi: calano i ricoveri... LONDRA Gran Bretagna, via le restrizioni Covid dal 21 febbraio (e stop... IL FOCUS Omicron, il bambino ha avuto il Covid quando devo vaccinarlo? Che... PREVENZIONE Bonus di 500 € per chi fa la terza dose di vaccino? Di cosa si...

Omicron, studio dei ricercatori inglesi: «Super vaccino contro tutte le varianti in arrivo entro due anni»

Il Covid-19 e le nuove epidemie: ecco perché in futuro ne avremo di nuove

Febbre di Lassa, due casi in Gran Bretagna

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha comunicato che al momento non ci sono prove di ulteriori contagi. La febbre di Lassa è endemica in Nigeria e in molti altri paesi della costa occidentale dell'Africa, tra cui Liberia e Guinea. Le persone di solito vengono infettate dopo l'esposizione a cibo o oggetti contaminati con urina o feci di ratti infetti. Ma il virus può essere trasmesso anche attraverso i fluidi corporei. Circa l'80% delle persone che contraggono la malattia non manifesta alcun sintomo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). E mentre la maggior parte delle persone si riprende completamente, il virus può essere fatale in circa l'1% dei casi.

Two people in England test positive for Lassa Fever https://t.co/M1oBu55gO9 pic.twitter.com/edDEzcpGmk — The Sun (@TheSun) February 9, 2022

I sintomi

Tra coloro che manifestano sintomi, un quarto dei pazienti sperimenta una sordità temporanea che alla fine tornerà. Altri sintomi includono mal di testa, mal di gola e vomito. Può anche provocare sanguinamento dalla bocca, dal naso o dalla vagina. Tuttavia, possono gradualmente progredire fino a choc, convulsioni, tremori, disorientamento e coma senza un trattamento tempestivo. I pazienti vengono trattati con antivirali e talvolta con farmaci per la pressione sanguigna e ossigeno.