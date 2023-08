Dubrovnik vieta le valigie con ruote? I turisti: «Multe da 265 euro per l'inquinamento acustico»

Multa da 265 euro per chi usa le valigie con le ruote nel centro di Dubrovnik.

Questo il prezzo che devono pagare i turisti "rumorosi". Con le sue colline straordinariamente ripide, e le sconnesse strade acciottolate, la città croata non è di certo il posto più facile dove portare con sé i bagagli. E per questo motivo le trascinano lungo le vie mentre si dirigono verso gli hotel e gli Airbnb.

Il dietrofront

Ma la notizia del divieto, però, è stato presto smentita dall'Ente nazionale croato per il turismo. Che ha rilasciato una dichiarazione in cui confuta queste notizie: "L'amministrazione comunale di Dubrovnik non ha attuato, né intende introdurre, alcuna sanzione riguardante l'uso delle valigie nel centro storico", si legge nel comunicato del CNTB.

Il video informativo

La città di Dubrovnik, tuttavia, ha lanciato un video animato informativo con cui mira a educare i visitatori a essere consapevoli mentre visitano il centro storico (patrimonio mondiale dell'UNESCO). Nel filmato sono indicati quali comportamenti è meglio evitare: come andare in giro vestiti per la spiaggia nel centro storico e gettare rifiuti. La clip mostra anche un turista che trascina con sé una valigia con ruote e disturba la quiete pubblica. Il CNTB sottolinea che si tratta solo di una raccomandazione a non utilizzare valigie con ruote, piuttosto che di una regola.