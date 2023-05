I droni ucraini (monouso) fatti in casa: trasportano bombe, costano poco e possono abbattere rilevanti obiettivi russi

Droni ucraini fatti in casa? Nella guerra russo-ucraina è possibile anche questo. Le «armi volanti» trasportano esplosivo, anzi, bombe attaccate con fascette e nastro adesivo: non possono nemmeno atterrare in sicurezza una volta lanciati. Cosa significa? I droni monouso non possono atterrare in sicurezza una volta armati e lanciati, ma possono decimare obiettivi più grandi e costosi.

Secondo il New York Times, questi velivoli di fortuna sono diventati una parte comune della ricognizione e della potenza di fuoco dell'Ucraina. Un pilota di droni, il soldato Yevhen, ha dichiarato al New York Times che i droni sono economici, costano solo poche centinaia di dollari, rispetto ai droni da 20 mila dollari che la Russia avrebbe utilizzato.

Le truppe ucraine di solito riconfigurano i droni da corsa civili dell'azienda cinese DJI, attaccando fino a due chili di esplosivo con fascette o nastro adesivo, ha riferito il New York Times. Le aggiunte fatte in casa rendono impossibile un atterraggio sicuro dei droni monouso dopo che le truppe hanno iniziato a utilizzarli. Tuttavia, il Maggiore ucraino Kyryl Veres ha dichiarato al New York Times di vedere «un enorme potenziale» per le armi.

Il sistema complessivo può essere rozzo, ma è efficace. I droni possono volare a chilometri di distanza dalle linee nemiche, distruggendo obiettivi di valore e sganciando bombe su soldati ignari, come riporta il New York Times.

Homemade exploding Ukrainian drones are carrying bombs held on with zip ties and tape - and can't even be landed safely once launchedhttps://t.co/zwrBsUOr0Y — John (@PlasteredJohn) May 8, 2023

I droni sono stati utilizzati da entrambe le parti in guerra, devastando le forze in prima linea e non solo. Ma l'Ucraina ha capitalizzato la tecnologia, affidandosi ai droni come elemento insolito nel combattimento.