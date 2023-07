Attacco con droni su Mosca: colpiti due edifici. Il Cremlino accusa Kiev: «Atto terroristico»

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 24 luglio 2023.

Nella notte tra domenica e lunedì attacchi di droni sono segnalati sulla città di Mosca, secondo l'agenzia di stampa russa Tass. Un drone ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Detriti di un ultimo sono stati trovati nel centro di Mosca, secondo i servizi di emergenza russi che al momento non segnalano feriti.