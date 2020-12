«Non mi fido di questo ospedale», denunciava in un video la dottoressa Susan Moore durante il ricovero in Indiana: la foto simbolo è lei, a letto, con un tubo dell'ossigeno collegato al naso. «Non è così che si trattano i pazienti». La donna era in cura per Covid-19 presso l'Indiana University Hospital North, ed è morta a causa del virus questa settimana. All'inizio di dicembre aveva pubblicato un video su Facebook in cui sosteneva di non ricevere cure mediche adeguate «perché sono nera». Accuse pesanti di razzismo. Il video negli Usa è diventato virale e la vicenda è diventata un caso.

La Moore era risultata positiva al coronavirus il 29 novembre con sintomi gravi, come febbre alta, respirazione affannata e addirittura tosse con sangue. Aveva raccontato la dura battaglia che ha dovuto affrontare per ottenere cure da medici e infermieri bianchi in ospedale, inclusa «l'elemosina per ottenere il farmaco antivirale Remdesivir» e l'attesa per ore per i normali farmaci antidolorifici. Oltre alla la richiesta di una Tac al torace per dimostrare che il suo dolore fosse reale.

Black doctor in Indiana dies of COVID-19 after publicly complaining of racist treatment at hospital https://t.co/jNDh6amFvD — CBS News (@CBSNews) December 26, 2020

«La scansione ha rilevato gravi problemi ai polmoni e linfonodi infiammati», ha detto, ma «attendo da ore i farmaci antidolorifici. Tutto quello che so è che provo un dolore intenso», spiegava Susan in questo video straziante, aggiungendo che il dottore «ha minimizzato il mio dolore. Mi ha fatto sentire come se fossi una tossicodipendente, e sapeva pure che ero un medico». Susan ha anche chiesto di essere trasferita in un altro ospedale, ma le è stato detto che, al massimo, poteva tornare a casa. «Questo è il modo in cui i neri vengono uccisi», ha denunciato la Moore.

«Sostengo che se fossi bianco, non avrei passato tutto questo: il dottore non si è mai scusato», recitava ancora nel video. Alla fine Susan è stata rimandata a casa, ma meno di 12 ore dopo ha avuto un picco di febbre e la sua pressione sanguigna è precipitata, così è tornata in ospedale. «Quelle persone stavano cercando di uccidermi. Ora mi stanno curando per una polmonite batterica e per la polmonite Covid». La donna però, è morta questa settimana dopo essere stato ricoverata in un altro ospedale. La storia di Moore è diventata popolare negli Usa, poiché «i neri americani hanno 4,7 volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale con Covid-19 rispetto ai bianchi americani e tre volte in più di probabilità di morire a causa del virus», hanno certificati diversi studi scientifici americani.

