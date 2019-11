di Remo Sabatini

Le immagini sono drammatiche. Mostrano un koala che tenta di sfuggire alla furia degli incendi. Ferito e terrorizzato, il povero animale, è ripreso mentre cerca una via di fuga dalla furia delle fiamme che lo circondano e che, da giorni, non danno tregua seminando ovunque morte e distruzione. Poi, qualcuno arriva in suo soccorso. Incurante del fuoco e del pericolo, Toni, una donna che aveva visto l'animale attraversare la strada, decide che bisogna fare qualcosa per salvarlo. Così, senza pensarci due volte, si precipita in suo aiuto.Una volta raggiunto, si toglie la camicia, lo afferra e lo avvolge teneramente in un abbraccio bagnando delicatamente le ferite. L'incredibile salvataggio, ripreso da una telecamera e diffuso da canali televisivi come 9 News Sidney, racconta l'emergenza ancora in atto in buona parte della costa orientale del Paese. Una catastrofe che sta cancellando boschi e migliaia di ettari di territorio mettendo a rischio la fauna selvatica che li abita da sempre. Animali come il koala, specie considerata a rischio estinzione che, ad oggi, a causa degli incendi, conta centinaia di vittime. Subito dopo il salvataggio, è stata la stessa Toni a portare il koala all'ospedale di Port Macquarie. Lì, nella struttura specializzata nella cura di questi animali, il koala ferito è stato ribattezzato Ellenborough Lewis, in onore del nipote della salvatrice. Curato, si salverà.