Covid, donna muore a 30 anni durante un volo: ma la compagnia aerea non sapeva che avesse il virus

E' morta durante un volo ma il suo caso, all'inizio, è stato trattato come un “normale decesso”. Invece la donna in questione, 30 anni, di Dallas, aveva il Covid ed era affetta da «condizioni di salute ad alto rischio». La vittima era su un volo Spirit Airlines il 24 luglio scorso quando «all'improvviso ha perso conoscenza», ha detto alla Cnn Stephanie Kitts, una portavoce di Albuquerque International Sunport. L'aereo è stato poi dirottato su Albuquerque, ha specificato la Spirit Airlines in una e-mail. «Le autorità competenti hanno stabilito che l'individuo era deceduto all'arrivo», ha detto Kitts. La Dallas County Health and Human Services ha segnalato per la prima volta la sua morte domenica mattina: fino ad oggi la notizia era stata tenuta nascosta. I funzionari della contea di Dallas inizialmente hanno fornito una posizione errata dell'aereo al momento della morte della donna. Poiché non c'era alcuna menzione di Covid-19 al momento in cui il volo è stato cambiato, i funzionari dell'aeroporto lo hanno trattato come si farebbe con qualsiasi altra morte, ha detto Kitts.

A Dallas-area woman died due to Covid-19 while on a flight in Arizona, a Dallas County official said.

The woman was in her 30s and had "underlying high risk health conditions," according to the county. https://t.co/YIzwEYFxfk

— CNN (@CNN) October 26, 2020