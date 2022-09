Investe donna davanti casa, poi fa retromarcia e la schiaccia altre due volte: morta brutalmente a 28 anni

Investita più volte davanti casa, finché non è morta. Caragh Eaton, 28 anni, è stata uccisa brutalmente da un uomo che dopo averla investita con l'auto «è tornato indietro per passare sopra di lei altre due o tre volte», il racconto di un testimone. Poi l'assassino si è dileguato, lasciandola morente sul ciglio della strada, a pochi metri dalla sua porta di casa a Barrow upon Soar, nel Leicestershire (Regno Unito).

L'incidente è avvenuto martedì scorso. La polizia ha diffuso le foto della vittima l'8 settembre. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto a Field Edge Drive e sono arrivata pochi minuti dopo l'accaduto, ma la ragazza è stata dichiarata morta poco tempo più tardi. La polizia ha scoperto un suv nero abbandonato nelle vicinanze e ha arrestato un sospettato: un 42enne attualmente in custodia e sottoposto a interrogatorio. La polizia del Leicestershire venerdì ha rilasciato la prima fotografia di Caragh dopo che è stata ufficialmente identificata dalle forze dell'ordine.

L'ispettore investigativo Mark Parish, che sta lavorando al caso, ha rilasciato una dichiarazione alla stampa: «Una squadra di investigatori lavora 24 ore su 24 per ricostruire gli eventi e ricostruire la morte di Caragh. Chiunque pensa di avere informazioni utili e non ha ancora parlato, ci contatti», le sue parole.

