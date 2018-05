Fugge dall'ospedale psichiatrico, va dall'amica incinta e la uccide con un cacciavite

di Enrico Chillè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era fuggito dall'ospedale psichiatrico dove era stato ricoverato e si era fatto ospitare in casa da un'amica, incinta di cinque mesi, ma dopo poche ore l'ha uccisa e si è nuovamente dato alla fuga, prima di costituirsi. Una vicenda che ha sconvolto la, quella della 29enne, una donna di Milton Keynes che aveva deciso di accogliere l'uomo che l'ha colpita per ben 33 volte con un, uccidendo lei e ilche portava in grembo., 25 anni, è un grande amico di, il fratello minore con cui Ella viveva dopo la morte dei genitori. Il giovane, che ora è imputato per l'omicidio e nel frattempo detenuto in un ospedale psichiatrico, rischia l'ergastolo ma, come riporta Metro.co.uk , potrebbe cavarsela con una sentenza più mite grazie alle attenuanti dell'infermità mentale. Dall'estate del 2016, infatti, il 25enne soffre di, quest'ultimo accusato dopo un'aggressione in strada. Le prime cure, a base di pillole, non avevano però dato l'effetto sperato e, come se non bastasse, poco meno di un anno fa il giovane aveva rotto la relazione con la fidanzata e convivente, tornando così ad abitare nella casa della. All'inizio di dicembre dello scorso anno il giovane, sotto l'effetto dell'alcol e delle medicine prescrittegli dai medici, aveva minacciato la donna con un grosso coltello; Rosalind, a quel punto, era riuscita a cacciarlo di casa, consegnandolo alla polizia che lo aveva poi affidato ad un. Era il 4 dicembre.La sera del giorno successivo, però, Blacknell riuscì a fuggire dalla struttura, terrorizzato dallache gli altrivolessero. Pochi minuti dopo il giovane raggiunse la casa dell'amico e della sorella, chiedendo e ottenendo di essere accolto. La mattina seguente, però, senza alcun preavviso, approfittando dell'assenza di Tim, Blacknell aggredì e, prima di darsi alla fuga. A rinvenire il corpo della donna, in una pozza di sangue, era stata un'amica che doveva darle una mano a decorare la cameretta del nascituro, mentre il giovane girava per alcuni pub fuori città e incontrava alcuni amici. «Probabilmente è l'ultima volta che mi vedrai in tutta la vita», aveva dichiarato ad uno di questi. Il giorno dopo, infatti, il 25ennealla polizia, ammettendo tutte le proprie colpe.«Avevo notato un peggioramento nei suoi comportamenti e nella sua salute, era chiaro che doveva essere ricoverato», dichiara oggi, addolorata, ladell'imputato. L'esito dellaappare tutt'altro che scontato, anche perché sotto accusa ci sono anche idove era stato ricoverato il giovane. «Le graviavevano consentito ad un individuo malato e pericoloso di fuggire, queste sonoche non possono essere tollerate», ha dichiarato un pm durante il processo. Il dolore della famiglia di Ella, comunque, non svanirà neanche in caso di sentenze esemplari. Una parente della donna ha dichiarato: «Proprio questo suoe questa sua generosità l'hanno portata alla, è difficile da accettare. Sarebbe stata un'ottima mamma».