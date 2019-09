Donna evira il marito dopo una lite: trovato dai medici legato a una sedia

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Victoria Thomas, 56enne del North Carolina, negli Usa, ha prima legato a una sedia e poi ha evirato suo marito James Frabutt di 61 anni all'apice di unaPare che i due discutessero molto da diverso tempo, una sera però la lite è degenerata e la donna è passata a delle aggressioni molto violente nei confronti dell'uomo.A chiamare i soccorsi è stato lo stesso uomo che alle prime luci dell'alba è riuscito a liberarsi e ha chiamato i soccorsi. I paramedici hanno subito messo l'organo nel ghiaccio e portato il 61enne in ospedale dove i medici hanno provato a sottoporlo a un intervento per ricucire il suo organo genitale. La donna, invece, è stata arrestata e interrogata sull'accaduto.Al momento però non si conoscono le condizioni di salute del marito, come riporta anche la stampa locale , né sono note le motivazioni che hanno spinto la donna a compiere un gesto così estremo.