Una donna ucraina ha chiesto il risarcimento dalla Russia per lo stress accomulato e l'iinfato avuto durante l’evacuazione dalla sua città in Ucraina. La cifra richiesta per danni è di 137 milioni di euro. Prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, Anna lavorava in un grande salone di bellezza a Dnipro. Come molti, con l'inizio di una guerra su vasta scala, l'ucraina ha subito un vero shock. Ora continua a lavorare come parrucchiera, ma a Vilnius.

Cosa è successo

Trovare un lavoro in un altro Paese, racconta Anna, non è stato subito possibile: «Siamo arrivati ​​in Lituania all'inizio di marzo. Ci siamo adattati qui: il bambino è andato a scuola, io sono andata a lavorare. Com'è stata la depressione?». La prima volta Anna e sua figlia non sono riuscite a salire sul treno di evacuazione da Dnipro a Lvov. In stazione la donna si è ammalata di cuore, i passanti hanno chiamato un'ambulanza. «Mi hanno portato in terapia intensiva. Sono rimasto lì per quattro giorni. I primi giorni ero in un reparto, poi lo stesso giorno siamo stati trasferiti in un altro. Non ricordo il nome, non è affatto secondo il profilo, diciamo così. in cardiologia, hanno portato i feriti. Non c'erano abbastanza posti», ricorda l'ucraino.

In Tribunale

Successivamente, Anna ha deciso di fare causa alla Russia. Nella causa, la donna ucraina fa notare che a causa di un infarto alla stazione dei treni, aveva problemi di salute cronici: ora non può fare sport e ha bisogno di assumere farmaci regolarmente. In una dichiarazione, Anna sottolinea che i suoi problemi di salute sono sorti a causa dello stress che ha vissuto sullo sfondo dell'invasione russa dell'Ucraina. Uno degli obiettivi principali della causa, dice a Current Time l'avvocato e marito di Anna Ignat Kucherin, è quello di creare un precedente: «In modo che anche coloro che sono ora in Ucraina possano fare causa e ottenere le loro decisioni con la loro situazione. E quando ogni cittadino risolve la sua situazione con una decisione del tribunale, non importa dove, non importa in quale paese, penso che questo possa essere successivamente utilizzato come base per il verdetto nel processo ai criminali di guerra russi».



L'imputato in tribunale della Federazione Russa è un rappresentante dell'ambasciata del paese in Lituania. Si prevede di recuperare 137 milioni di euro a favore di Anna. Questa posizione, afferma Ignat Kucherin, si basa su un precedente, incluso quello dell'ex dipendente di Tesla Owen Diaz, che è stato oggetto di insulti razzisti sul lavoro per più di sei mesi. La giuria ha soddisfatto la sua richiesta per un importo di 137 milioni: il tribunale ha ridotto il risarcimento a 15 milioni. Ma, ripete l'avvocato, l'obiettivo principale della causa della moglie non è il denaro, ma la creazione di un precedente: «Penso che ogni cittadino abbia il diritto di intentare una causa contro la Federazione Russa. Non può esserci sofferenza per una persona che da un anno vive in stato di guerra: senza senza luce, senza acqua, senza gas, senza le condizioni normali alle quali ogni essere umano ha diritto...».

An inclusive queer patriotism envisioned in Ukraine:“It's time for us to get closer to the people that were against us,” said Anna Zyablikova, a queer Ukrainian woman who enlisted in the military after Russia launched its full-scale invasion last February. https://t.co/2D0FLxoZfA pic.twitter.com/MbHssSX0EP — (((glykosymoritis))) 🐘🌻 (@glykosymoritis) January 12, 2023

La Corte della Repubblica di Lituania ha già accettato all'esame la domanda didi Dnipro. Anche se, dice il suo avvocato, le richieste non sono soddisfatte in Lituania, la famiglia intende rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. All'ambasciata russa, a cui si è rivolto Present Time, non hanno commentato la causa e si sono offerti di scrivere una richiesta ufficiale.