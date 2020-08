Dondola la neonata a testa in giù: «I bambini vanno trattati come scimmie». Influencer nei guai

Ha preso la sua figlia, di appena un mese e mezzo, per una gamba, facendola dondolare ripetutamente a testa in giù. Il tutto per girare un video, poi pubblicato dai social, in cui spiegava: «I bambini vanno trattati come scimmie». Per questo motivo un influencer di 35 anni, il russo Igor Kravtasov, è stato arrestato dalla polizia.

L'uomo, che vive nei pressi di Sochi, è stato rintracciato dalla polizia ma ha opposto resistenza all'arresto da parte degli agenti, aggredendoli. Per questo motivo l'uomo, insieme alla moglie, la 27enne Darya Getmanskaya, è stato arrestato e si trova ora sottoposto ad una custodia cautelare di 10 giorni, mentre le autorità stanno valutando se togliere alla coppia la patria potestà. I due, tra l'altro, sono risultati positivi al thc, il principio attivo della cannabis. Lo riporta il Daily Star, che cita una fonte di informazione locale, Kubnews.

In ospedale

La bambina, dopo l'accaduto, è stata portata in un ospedale per accertamenti. Il, pubblicato su Instagram , è stato la prova delle accuse a carico dell'uomo, che aveva afferrato la figlia neonata per una caviglia e aveva iniziato a scuoterla, facendola dondolare per diversi secondi e divertendosi a fischiare. Dopo l'arresto, l'influencer ha ammesso di essere stato un po' irresponsabile, precisando però: «Questa è la mia opinione di come vanno trattati i bambini e va rispettata. I bambini vanno trattati un po' come le scimmie, che sono animali molto agili da cui l'uomo discende. Abbiamo bisogno di sviluppare certe abilità già dai primi mesi di vita e quello che ho fatto aiuta una formazione corretta delle ossa, con i legamenti e le articolazioni che diventano più mobili e flessibili».