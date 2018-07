Trump e Melania dalla regina Elisabetta: stretta di mano al castello di Windsor

Donald Trump e Melania hanno terminato al castello di Windsor in compagnia della regina Elisabetta la seconda giornata della loro visita in Gran Bretagna. La sovrana li ha accolti vestita di azzurro e ha scambiato una cordiale stretta di mano, in un'atmosfera composta nella quale persino Trump è parso quasi in soggezione.LEGGI ANCHE: Trump e May annunciano: «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna» Poi il presidente e la consorte si sono messi ai due lati di Elisabetta e hanno posato la mano sul cuore mentre la banda della guardia d'onore, nella tradizionale uniforme con l'alto colbacco di pelliccia, suonava l'inno degli Usa. A seguire la regina e il presidente americano - il 13esimo incontrato da Sua Maestà in oltre 60 anni sul trono - hanno passato i reparti in rassegna nel cortile rivolgendosi qualche frase, prima di tornare sul palco accanto a Melania, elegante e sobria in un accollatissimo tailleur chiaro e con i capelli raccolti. Infine, sempre conversando, l'ingresso nel castello per il tè offerto dalla monarca alla coppia presidenziale.