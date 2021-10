Donald Trump attacca Biden: «Usa sul baratro, vinceremo il Midterm». Bagno di folla in Iowa

«Joe Biden e i radicali di sinistra stanno portando il Paese sul baratro. I cinesi ci stanno rubando il lavoro, i talebani hanno ripreso l'Afghanistan. Adesso l'America non è più grande». Sono le frasi forti di Donald Trump nel suo comizio a Des Moines, Iowa, in un vero e proprio bagno di folla.

Republican Sen. Charles Grassley and Gov. Kim Reynolds embraced Donald Trump’s return to Iowa on Saturday, standing by the former president as he repeated his false claims of voter fraud and a stolen election to a crowd of thousands. https://t.co/MHZcr6eEPo — Yahoo News (@YahooNews) October 10, 2021

