Donald Trump, il suo aereo costretto ad un atterraggio d'emergenza: paura per l'ex presidente Usa

Paura per l'ex presidente americano Donald Trump, il cui aereo, lo scorso sabato sera, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a New Orleans. Lo riporta 'Politico', citando due persone al corrente di quanto accaduto, secondo le quali l'aereo ha avuto un problema a un motore mentre volava sopra il Golfo del Messico. L'aereo privato era decollato da New Orleans, dove Trump aveva pronunciato un discorso al Four Season. Dopo circa 20-30 minuti che era in volo c'è stato il problema al motore che ha convinto il pilota a fare ritorno all'aeroporto di partenza. L'aereo era diretto a Palm Beach, in Florida, dove Trump ha la tenuta di Mar-a-Lago. L'ex presidente ha poi preso un altro aereo ed è atterrato a Palm Beach intorno alle 3 del mattino di domenica.

