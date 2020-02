Tempesta Ciara, un morto e tre feriti in Gran Bretagna. Europa del Nord paralizzata

Per la tempesta Ciara, ansia nel nord Europa. Raffiche di vento a oltre 152 km/h sono state registrate questa notte in cima alla Torre Eiffel a Parigi durante il passaggio della tempesta che sta sferzando il nord Europa. La capitale francese, infatti, si è risvegliata con alberi caduti e parchi chiusi per sicurezza, anche se la situazione sta progressivamente tornando alla normalità e i danni sono limitati. Traffico sospeso all'aeroporto di Beauvais e voli in ritardo o annullati a Orly e Roissy-Charles-de-Gaulle, il principale scalo di Parigi. Ventisette dipartimenti francesi restano comunque in allerta arancione, con punte di vento a 200 chilometri orari segnalati sulla costa atlantica.

Tempesta ciara, un morto in Regno Unito. Coda della tempesta Ciara su diverse aree della Gran Bretagna, dove disagi e ritardi nei voli e nei trasporti su terra continuano a essere segnalati anche oggi dopo l'allerta arancione di ieri. Il bilancio dell'ondata di maltempo, fra piogge battenti, straripamento di corsi d'acqua e raffiche di vento che su alcuni punti della costa hanno toccato picchi vicini ai 160 chilometri all'ora, è al momento di un morto (un uomo di 58 anni schiacciato ieri da un albero a bordo della sua autovettura nell'Hampshire inglese) e danni rilevanti.





Al momento restano in piedi nell'isola oltre 160 allarmi locali - anche se ridimensionati dal Met Office ad allerta gialla - per pericoli d'inondazioni nello Yorkshire, nel Lincolnshire, in Galles e in Scozia, dove è prevista pure qualche bufera di neve. Rimangono inoltre senza elettricità 12.000 delle 20.000 proprietà colpite da blackout stanotte fra Inghilterra sud-orientale e Galles. Rishi Sunak, viceministro del Tesoro dell'esecutivo di Boris Johnson, ha promesso aiuti governativi per l'emergenza.

LEGGI ANCHE New York-Roma in 6 ore e 38, volo record per un aereo dell'Alitalia

Meteo, settimana di primavera sull'Italia: temperature in aumento in tutte le regioni



Tempesta Ciara, 2.000 interventi dei pompieri in Francia

Oltre 130 mila i nuclei familiari rimasti senzae disagi anche in strada. Secondo l'emittente BFM-TV, un camion si è rovesciato sull'autostrada tra Bruxelles causando un'interruzione temporanea del traffico. In Francia sono oltre 2.000 gli interventi realizzati questa notte dai pompieri. A Lille, strappata dalla forza del vento parte della facciata di un hotel del centro. Secondo Meteo France, la tempesta Ciara si sposta ora verso sud, tra le Alpi e la Corsica , per quanto riguarda il territorio francese.

LEGGI ANCHE --> Meteo, settimana di primavera sull'Italia: temperature in aumento in tutte le regioni



⚠️

🇫🇷 En raison des vents violents et par mesure de sécurité, la #TourEiffel est fermée pour le moment.

🇬🇧 Due to the current strong winds, the #EiffelTower is closed for the moment. #Paris #Ciara — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 9, 2020

Tempesta Ciara, l'effetto sull'economia. L'effetto combinato tra il contagio del coronavirus dalla Cina e della tempesta invernale L'effetto combinato tra il contagio del coronavirus dalla Cina e della tempesta invernale

viaggi con EasyJet (-2,18%) e Ryanair (-1,75%) tra le più colpite a differenza di Lufthansa (-0,68%) ed Air France-Klm (+0,23%). che sta flagellando il Nord Europa pesa sui listini in Borsa nella prima seduta della settimana. Milano è in parità, mentre cedono Parigi (-0,43%), Francoforte (-0,38%), Londra (-0,34%) e Madrid (-0,18%). Sul fronte macroeconomico si è rivelata peggiore delle stime la produzione industriale italiana in dicembre ed è atteso un rallentamento dell'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori europei. Negativi i futures Usa in assenza di dati. Le vendite si concentrano sul settore deicon EasyJet (-2,18%) e Ryanair (-1,75%) tra le più colpite a differenza di Lufthansa (-0,68%) ed Air France-Klm (+0,23%). Con la tempesta Ciara, che sta mettendo a dura prova il Nord dell'Europa e che sta creando numerosi disagi, si sono registrati anche alcuni record di velocità tra New York e Londra. Il volo 212 della British Airways ha effettuato la tratta tra l'aeroporto di New York Jfk e Londra Heathrow in 4 ore e 56 minuti, stabilendo così un nuovo record. È quanto emerge dai dati del servizio di localizzazione dei voli 'Flightradar24'. Il volo di British Airways ha battuto il precedente record transatlantico di 5 ore e 13 minuti tra New York e Londra. Con un vento di oltre 400 chilometri l'ora il volo di British Airways che è partito da New York alle 18.30 è atterrato domani a Londra alle 4.43 con ben due ore di anticipo. Ancora lontani da essere battuti i record dei Concorde, gli aerei supersonici, che permettano di attraversare l'Atlantico in 2 ore e 53 minuti.

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA