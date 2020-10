Francia, diretta Macron: «Coprifuoco a Parigi e in altre 8 città da sabato per 4 settimane»

Macron dichiara il coprifuoco. «Il virus sta tornando, non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante» per il Covid. Lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron in diretta tv annuncianto il «coprifuoco da sabato per 4 settimane», dalle 21 alle 6 nelle zone di allerta massima a causa della pandemia di coronavirus. Il coprifuoco, ha annunciato Macron, è dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica al termine del periodo previsto di un mese.

Sono stati 22.591 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Santé Publique. I decessi sono stati 104, e il totale ha superato quota 33.000, arrivando stasera a 33.037. «Non abbiamo deciso di ridurre gli spostamenti tra le regioni», ha detto il presidente Macron, sottolineando che «non ci saranno riduzioni dei trasporti e non si impedirà di partire per le vacanze, ma si tratta di rispettare le regole nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».

«Avremo a che fare con questo virus almeno fino all'estate 2021, lo dicono tutti gli esperti», ha aggiunto Macron annunciando le nuove misure contro il coronavirus. Il leader francese ha inoltre spiegato che un lockdown generale in tutto il Paese sarebbe «sproporzionato». Ha anche detto che il nuovo giro di vite non impedirà di andare in vacanza, con particolare riferimento alla prossima pausa di Ognissanti.

Macron ha promesso una nuova «strategia» per ridurre «drasticamente i tempi» di attesa per ottenere i test. Il presidente alle prese con una forte recrudescenza del nemico invisibile ha anche invocato «due-tre giorni di telelavoro a settimana» per ridurre i contagi.

Il capo dell'Eliseo si è anche mostrato particolarmente comprensivo e solidale nei confronti dei giovani. «Non è facile essere giovani nel 2020», ha detto in riferimento alle nuove misure di coprifuoco a partire dalle 21. Ma ha chiesto loro di fare uno sforzo, non smettendo di uscire, ma magari limitando il numero di amici con cui incontrarsi contemporaneamente. Per Macron, giovani o no, una scelta di «buon senso» è non riunirsi in più di 6 persone.

Intanto un decreto che instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario in Francia è stato adottato questa mattina dal Consiglio dei ministri, secondo quanto appreso da Bfm Tv. Lo stato d'emergenza - scaduto lo scorso 9 luglio in Francia e non prorogato - dovrebbe tornare nuovamente in vigore da venerdì a mezzanotte. Consentirà, in particolare, al governo di adottare provvedimenti urgenti che implicano la limitazione dei movimenti o delle libertà dei cittadini per motivi straordinari e temporanei.

