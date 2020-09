Covid Francia, allarme medici: «Seconda ondata troppo in fretta, la Sanità sarà incapace in inverno»

La Francia fa i conti con una vera e propria emergenza coronavirus. I dati di ieri dicono che i casi sono stati 14.412, non lontani dal picco di 16.000 di qualche giorno fa. In Francia «la seconda ondata sta arrivando più in fretta di quando temevamo». A lanciare l'allarme è oggi il presidente dell'ordine dei medici francese Patrick Bouet. Se non ci sono cambiamenti «in tre-quattro settimane» la Francia dovrà «affrontare un'epidemia generalizzata».

Focolaio Covid su una nave da Marina: 60 positivi su 187, tutti in quarantena

<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/covid_italia_morti_dicembre_mascherine_news_futuro_pandemia_oggi-5488390.html">Covid, "Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno prima del 2021": lo studio americano</a></h4><p>Fino a 700 morti al giorno per coronavirus in Italia prima del 2021, 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre. È lo scenario ipotizzato da uno studio del sito web Worldometer e riportato dal Fatto Quotidiano. Solo una maggiore attenzione da parte di tutti consentirebbe di dimezzare i contagi e limitare i morti.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

L'epidemia è prevista che durerà per lunghi mesi in autunno e inverno, con un sistema sanitario «incapace di rispondere a tutte le sollecitazioni», ha avvertito Brouet in una intervista al Journal du Dimanche mentre i numeri del contagio del coronavirus continuano a crescere in tutto il paese. «Ci aspetta una prova. Ma i professionisti della Sanità, all'origine del miracolo della primavera, non potranno nuovamente rimediare alle carenze strutturali, molti sono traumatizzati ed esausti», ha sottolineato Bouet.

Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA