Coronavirus, diretta: morti salgono a 259, oltre 11mila contagi. Primo caso in Spagna, Australia nega accesso a chi viene dalla Cina

Il coronavirus continua a mietere vittime: con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave dell'epidemia di coronavirus di Wuhan. I dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese portano il conteggio totale delle morti a 259 e quello dei contagiati accertati a quota 11.791.

Primo caso in spagna. Il ministero della Sanità di Madrid ha confermato il primo caso di coronavirus in Spagna, a La Gomera, nelle isole Canarie. È quanto emerge dalle analisi condotte dal Centro nazionale di microbiologia dell'Istituto di Sanità Carlo III di Madrid. Il paziente, un turista di nazionalità tedesca, si trova attualmente in isolamento in un ospedale dell'isola, come si legge nel nota del ministero della Sanità.

Italiani rimpatriati andranno alla Cecchignola. Saranno alloggiati in container presso la caserma della Cecchignola strutturati come delle camerate, i 69 italiani che lunedì mattina rientreranno in Italia da Wuhan, città cinese più colpita dal coronavirus, con un aereo militare attrezzato. Vi resteranno per un periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni a cura del personale medico militare. Inoltre, a quanto apprende l'Adnkronos, da lunedì all'aeroporto di Pratica di Mare rimarrà a disposizione un velivolo militare attrezzato per il trasporto di biocontenimento nel caso che il personale venisse contagiato.



#Coronavirus: #31gennaio In corso il Comitato Operativo di #protezionecivile. Il Capo Dipartimento Borrelli è stato nominato Commissario straordinario per l’emergenza con l’obiettivo di assicurare e mettere in campo una risposta unitaria per fronteggiare il rischio pic.twitter.com/GRVL9cq7LA — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) January 31, 2020



Australia nega l'accesso a chi viene dalla Cina. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato di aver negato l'acceso ai cittadini provenienti dalla Cina a meno che non siano connazionali o residenti. Nel corso di una conferenza stampa, il premier ha spiegato che l'ingresso in Australia sarà negato a chiunque partirà o transiterà dalla Cina a partire da oggi, primo febbraio. Morrison ha quindi spiegato di aver alzato al livello massimo l'avvertimento per i viaggi in Cina in seguito alla diffusione del coronavirus. I cittadini australiani provenienti dalla Cina verranno posti in quarantena per due settimane. Coronavirus, in Italia stato di emergenza per 6 mesi: «Stretta come per il colera» Cina, Apple chiude gli store. Apple ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi e uffici in Cina fino al 9 febbraio: lo si legge in una nota del colosso di Cupertino, secondo cui gli store online resteranno invece operativi. «I nostri pensieri vanno alle persone più direttamente colpite dal coronavirus e a quelle che lavorano senza sosta per contenerlo», recita la nota. Sulla base degli ultimi aggiornamenti degli esperti sanitari, «stiamo chiudendo tutti i nostri uffici societari, i negozi e i contact center nella Cina continentale fino al 9 febbraio». Thailandia evacua i cittadini in Cina. L'evacuazione dei cittadini thailandesi dall'epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina avverrà «in pochi giorni». Lo ha detto la portavoce del governo thailandese Narumon Pinyosinwat, spiegando che tre funzionari dell'ambasciata thailandese a Pechino si recheranno domani a Wuhan, dove è iniziata l'epidemia, per aiutare l'evacuazione. «Abbiamo dai 161 ai 182 thailandesi nell'area e stiamo verificando i loro documenti», ha detto. «L'evacuazione sarà nel giro di pochi giorni, probabilmente dopo il 2 febbraio», ha aggiunto.

