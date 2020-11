Ambiente, Regno Unito: divieto di circolazione di tutte le auto benzina e diesel entro il 2030

Addio benzina, addio diesel. Il Regno Unito accelera nella politica ambientale e diventa il primo Paese ad annunciare già per il 2030 - contro l'obiettivo del 2040 fissato finora - il bando dalla circolazione di tutte le automobili a benzina e diesel. La decisone, ampiamente anticipata, è stata formalizzata dal governo del premier conservatore Boris Johnson nel quadro di un piano in 10 punti per «una rivoluzione industriale verde» nel Paese che sarà illustrato a ore in Parlamento. Piano che dovrebbe stimolare la creazione nei prossimi anni di 250.000 posti di lavoro e che conferma l'impegno verso il traguardo delle zero emissioni nocive nel Regno entro il 2050, sullo sfondo di un dossier, la lotta contro i cambiamenti climatici, al centro della conferenza Onu CoP 26 in programma nel 2021 - dopo il rinvio causato dall'emergenza Covid - proprio sotto la presidenza del governo britannico e con la collaborazione di quello italiano.

APPROFONDIMENTI DECARBONIZZAZIONE L'auto elettrica sbaraglia il campo: prestazioni superbe... LA CRESCITA Auto, in UE nei primi nove mesi +122% vendite modelli ibridi ed EV.... IL SORPASSO Auto ibride e elettriche superano i diesel in Europa. Storico... VENDITE Mercato dell'auto in pareggio ad ottobre. Ma la fine degli... ANDAMENTO POSITIVO Mercato auto, primo segno positivo Europa: +1,1% a settembre. Da... ROMA Formula E, le auto elettriche ai Fori imperiali (Foto Paolo... MOTORI La Mille Miglia green è arrivata a Milano tra elettrico e...

Auto, il noleggio “traina” la svolta elettrica. Analisi rivela che 4 vendite su 10 di auto elettrificate sono del “rent a car”

Il piano, anticipato in serata da Downing Street insieme con il testo dello statement di presentazione di Johnson, indica come previsto che i veicoli ibridi potranno continuare invece a circolare nel Regno fino al 2035. Un'eccezione che non basta peraltro a placare le contestazioni già fatte trapelare sui media in questi giorni da diversi produttori e dall'associazione britannica di categoria di industriali e commercianti del settore automobilistico. L'obiettivo del governo Tory - conferma comunque il premier - resta quello di rendere decisamente più spedita (rispetto agli impegni presi finora e anche ai programmi degli altri maggiori Paesi occidentali) la transizione verso un parco nazionale di veicoli totalmente elettrici.

Auto, in UE nei primi nove mesi +122% vendite modelli ibridi ed EV. Nel terzo trimestre sfiorano quota 10%

Fra i punti della sua promessa «rivoluzione» verso una nuova «green economy», BoJo - che su questo dossier ha già detto apertamente di contare di trovare in Joe Biden una sponda da parte dell'alleato americano ben diversa rispetto all'era del pur 'amicò presidente uscente Donald Trump - mette sul piatto investimenti per 1,3 miliardi di sterline nel prossimo decennio per finanziare l'installazione di postazioni diffuse per il caricamento delle batterie delle auto elettriche presso i caseggiati e lungo le strade; 582 milioni di prestiti a fondo perduto per l'acquisto nella fase intermedia di veicoli a bassa o nulla emissione; 500 milioni in stanziamenti per la riconversione di linee industriali soprattutto nelle fabbriche dell'auto e dell'indotto delle Midlands e del nord-est dell'Inghilterra. Il governo intende sostenere inoltre lo sviluppo di motori diesel puliti HGV per il trasporto merci e la realizzazione d'impianti di riscaldamento a idrogeno destinati a coprire il fabbisogno di una prima intera città entro fine decennio, ma non senza rilanciare un programma d'impianti di ultima generazione per l'energia nucleare a scopi civili. Oltre a delineare progetti ecologici per piantare nuovi alberi a tappeto, per il risanamento di siti naturalistici e aree verdi, per la moltiplicazione di piste ciclabili e pedonali. Evocata infine pure una futura disponibilità d'impianti domestici alimentati da energia eolica in ogni casa di qui a 10 anni.

Case auto Ue, vendita elettriche in forte aumento ma pochi punti di carica. Investimenti in infrastrutture non tengono il passo

Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA