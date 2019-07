Dichiarato morto, si sveglia mentre preparano il suo funerale: parenti e amici sotto choc

di Alix Amer

Amici e parenti sono rimasti letteralmente senza parole, sbalorditi quando un uomo indiano si è mosso poco prima del suo funerale, un giorno dopo essere stato dichiarato morto in ospedale., 20 anni, è stato portato in un’infermeria privata ail 21 giugno dopo aver avuto un incidente sued è stato dichiarato morto lunedì pomeriggio.Un’ambulanza lo ha portato a casa a Indiranagar dove venivano fatti i preparativi per il suo funerale. Ma poco prima di essere sepolto, iniziò a contrarsi e i suoi parenti sorpresi lo portarono di corsa all’ospedaleLohia di Nuova Delhi dove gli fu somministrato ossigeno. In seguito ha dovuto essere trasferito in un centro medico privato a Indira Nagar a causa di una carenza di ventilatori., fratello maggiore, ha detto a NDTV : «Ci stavamo preparando per la sepoltura, quando alcuni di noi hanno visto che aveva aperto gli occhi. Lo abbiamo subito portato in ospedale dove i dottori hanno detto che era vivo e lo hanno subito soccorso». Il medico curante di Furqan ha aggiunto: «Il paziente è in condizioni critiche, ma sicuramente non è cerebralmente morto. Ha polso, pressione sanguigna e i suoi riflessi stanno funzionando». Il dottor, Chief Medical Officer di Lucknow, ha dichiarato che sarà aperta un’indagine sul caso.