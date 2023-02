Designer della Ferrari sfreccia a 128 km/h, fermato dalla polizia: «Stavo andando in montagna per raffreddare il motore»

Sfrecciava a 128 all'ora, a bordo della sua Ferrari Enzo, in una strada di montagna dove il limite di velocità era fissato a soli 40 km/h. Il fatto è accaduto la mattina del 1° ottobre 2022 in Giappone, nella prefettura di Yamagata, e l'uomo al volante era Kiyoyuki Okuyama, 63 anni, ex designer di Pininfarina residente nel Sol Levante. L'infrazione dei limiti di velocità, avvenuta su un versante panoramico, è costata carissima a Okuyama: l'uomo è stato condannato a 4 mesi di carcere per eccesso di limiti di velocità dal tribunale distrettuale di Yamagata.

La sentenza emessa dal giudice ha tuttavia concesso al designer la sospensione condizionale della pena per aver ammesso l'infrazione che gli veniva contestata: il giorno in cui è stato fermato dalla polizia locale - secondo quanto riferito dal suo avvocato - Okuyama si era giustificato infatti spiegando agli agenti di voler semplicemente esporre il motore all'aria fresca di montagna per raffreddarlo.

La Ferrari Enzo, l'auto su cui viaggiava il designer giapponese

«Il grado di eccesso di velocità era considerevole ed era estremamente pericoloso», ha detto il giudice Osamu Imai nel pronunciare la sentenza, aggiungendo che il termine è stato sospeso perché Okuyama ha di fatto ammesso le proprie responsabilità.

«Farò in modo che questo non accada mai più - ha dichiarato invece lo stesso progettista ai giornalisti accorsi al processo - mi dispiace molto».

Scrive a Enzo Ferrari, la risposta arriva dopo 37 anni. Lettera inviata quando aveva 7 anni, ora sarà ospite tre giorni a Maranello

Chi è Kiyoyuki Okuyama, il designer condannato a quattro mesi di carcere

Kiyoyuki "Ken" Okuyama, nato nella prefettura giapponese di Yamagata nel 1959, si è laureato 1986 presso l' Art Center College of Design di Pasadena, in California.

Negli anni successivi al diploma ha lavorato come insegnante e collabora con brand di prestigio, come General Motors e Porsche. In particolare, contribuisce alla realizzazione dell'iconica auto sportiva Porsche 911 "Boxster".

Il 10 maggio 2004 Okuyama viene assunto come direttore creativo dalla Pininfarina: per l'azienda italiana leader a livello mondiale nel campo del design di auto di lusso, Okuyama ha supervisionato lo sviluppo di importanti progetti di automotive tra cui la Ferrari 599 GTB Fiorano, la Maserati Birdcage 75th e la Chevrolet Camaro di quarta generazione.

Ma ancor prima di diventarne il direttore creativo (ruolo ricoperto fino al 2006), Okuyama aveva già collaborato con l'azienda piemontese per la progettazione della Ferrari Enzo: la stessa macchina che guidava la mattina del 1° ottobre scorso, quando è stato fermato dagli agenti per aver infranto (e non di poco) i limiti di velocità imposti.

Il designer 63enne è conosciuto in Giappone anche per aver lavorato ai treni Shinkansen E7, e alle carrozze dei vagoni letto superlusso della linea ferroviaria Train Suite Shiki Shima.