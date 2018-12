Denuncia la scomparsa della figlia dei vicini di casa, 14enne trovata sepolta nel giardino insieme al fratello

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da qualche giorno non si vedeva nel vicinato, così è stato. Dopo che la 14enne Mary Crocker sembrava esserea un vicino si è insospettito e ha avvertito la polizia che ha dato via a una serie di indagini. Il caso ha portato a una terribile scoperta: non solo la ragazza era, ma la stessa sorte era toccata a suo fratello che tutti credevano fosse partito e si fosse trasferito.I fatti si sono svolti a Guyton, a circa 25 miglia a nord di Savannah, nello stato della Georgia. La 14enne era scomparsa da qualche tempo e la cosa aveva insospettito i vicini, quando la polizia ha scoperto il luogo nel giardino in cui era stata sepolta ha trovato anche il cadavere di Elwin Crocker Jr., scomparso quando aveva 14 anni e che ora avrebbe avuto 17 anni. Nessuno dei due era stato segnalato come scomparso e quando la polizia ha chiesto informazioni sulla minore al padre lui non ha saputo dare alcuna spiegazione.Come riporta la stampa locale la situazione ha insospettito le autorità. I due cadaveri erano nel retro della casa, seppelliti uno accanto all'altro. Ad essere arrestati sono stati i genitori dei ragazzi che vivevano nella stessa abitazione insieme ai loro nuovi compagni, non sono però note le ragioni che li possano aver spinti a compiere una simile follia.