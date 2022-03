Denis Kireev una spia? Gli 007 ucraini uccidono uno dei loro negoziatori. «Vicino a Yanukovich»

Gli 007 ucraini, gli uomini del Služba Bezpeky Ukrayiny (SBU) hanno ucciso un componente della squadra negoziale ucraina con l'accusa di tradimento, colpevole - secondo loro - di aver divulgato informazioni a Mosca. Si tratta di Denis Kireev, un banchiere di grande esperienza internazionale, considerato una creatura di Andriy Petrovych Klyuyev, un notissimo oligarca miliardario ucraino impegnato in passato con incarichi di massimo livello nei governi filorussi. A inchiodarlo ci sarebbero state delle intercettazioni telefoniche.

Kireev, nessuna smentita

La notizia trapela dai media ucraini: ancora non ha avuto una conferma ufficiale, ma nemmeno alcuna smentita. Una brutta storia che impazza sui social sempre più divisi tra chi, spesso filo-Zelensky, nega la notizia e chi, invece, sul fronte opposto, filo-Mosca, denuncia «i nazisti» che ammazzano i negoziatori «non allineati». Ad ogni modo, propaganda a parte, questa vicenda mette in evidenza, nella sua drammatica crudezza, il clima di scontro feroce che esiste all'interno dei vertici ucraini, malgrado i proclami di unità nazionale a difesa della patria. La domanda che emerge è come mai un personaggio così legato agli interessi filorussi sia stato ammesso a colloqui tanto delicati. Uno dei tanti misteri di questo intricatissimo conflitto.

La notizia subito diffusa

Il primo a diffondere la notizia è il sito della Ukrainska Pravda, quindi, seppure con grande prudenza, l'uccisione viene confermata anche dalla Unian, l'agenzia di stampa ucraina, che per prima fornisce importanti dettagli rivelando l'identità della spia e il modo in cui è stata fatta fuori. Proprio la Unian, cita al riguardo le parole di Mario Dubovikova, un analista politico indipendente: «Kireev è stato ucciso nel centro di Kiev. Ô stato giustiziato, colpito alla testa all'ingresso del tribunale di Pechersk». In rete si diffondono foto presunte del suo cadavere ma senza alcuna possibilità di verifica ufficiale, come capita molto spesso in questa guerra, la prima combattuta e vissuta in diretta sui social di tutto il mondo. Però basta scavare nella sua biografia per avere la conferma di quanto la storia recente dell'Ucraina sia piena di conflitti e contraddizioni. Denis Kireev, corpulento uomo di affari, ha infatti partecipato fisicamente al primo round negoziale, quello che si è tenuto a Gomel, ma il suo nome non è mai comparso nella lista ufficiale della delegazione ucraina. 0

La sua presenza è dimostrata solo da alcune foto, in cui si vede che sta seduto al tavolo del colloquio, in fondo, l'unico in giacca e cravatta, non in uniforme militare. Al secondo incontro l'uomo però non compare più nelle immagini rimbalzate dalla foresta di Brest dove si sono tenuti i negoziati. La sua carriera di banchiere internazionale è cresciuta all'ombra di Andriy Petrovych Klyuyev, un oligarca miliardario, dalla ricchezza stimata in 227 milioni di dollari, sontuosi palazzi nei pressi di Vienna e grande magnate nel mercato dell'energia solare, affiliato di Activ Solar GmbH, un'azienda con sede nella capitale austriaca, impegnata nello sviluppo di centrali fotovoltaiche su larga scala in Ucraina. Ma è soprattutto una figura chiave nella politica ucraina degli ultimi decenni per essere stato il braccio destro del presidente filorusso Victor Yanukovich. Proprio per il suo sostegno ad entità filorusse in Ucraina, per abuso d'ufficio e appropriazione indebita di fondi pubblici, Klyuyev ha subito sanzioni da mezzo mondo: dalla Svizzera nel febbraio 2014, dal Lichtenstein il 3 marzo 2014, tre giorni dopo direttamente dall'Unione Europea, quindi dal Canada il 20 luglio 2015 e infine dagli Stati Uniti il 30 luglio 2015.