Demi Lovato: «Sono stata violentata due volte. La prima a 15 anni da parte di un uomo della Disney»

Due violenze sessuali. Una quando aveva 15 anni e l'altra nel 2018. La cantante e attrice statunitense Demi Lovato non nasconde più nulla. E durante la docu-serie di Youtube dedicata alla sua vita privata, Dancing with the Devil, si racconta. A 15 anni è stata stuprata, mentre nel 2018 ha subito una violenza sessuale dal suo spacciatore la stessa notte in cui ha rischiato di morire per overdose.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Demi Lovato choc: «Dopo l'overdose ho avuto tre ictus e un... IL DISCO Demi Lovato scrive il pezzo “Commander in Chief”un... LA STAR Demi Lovato ai Grammy Awardscon “Anyone”:... GOSSIP Demi Lovato si mostra al naturale su Instagram senza ritocchi:... DA BORA BORA Demi Lovato si mostra su Instagram senza ritocchi: «Non mi...

La notte dell'overdose

«Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me», racconta la Lovato. «Quando mi sono svegliata ero in ospedale, mi hanno chiesto se avessi avuto rapporti sessuali consensuali. C'era un flash di lui sopra di me. L'ho visto e ho detto di sì. Solo un mese dopo il overdose ho capito che non quella notte non ero certo in uno stato d'animo per prendere una decisione consensuale».

La perdita della verginità

Nella docu-serie la Lovato ha anche detto che ha perso la verginità da adolescente per mano di una persona che conosceva e presumibilmente dell'entourage Disney Channel. Non ha detto il nome, ma ha aggiunto che la persona che le ha fatto perdere la verginità non ha subito ripercussioni e non è stata tolta dal cast del film di cui faceva parte. «Quando ero adolescente (...) ho perso la verginità in uno stupro», dice la Lovato. E aggiunge: «Non ho avuto una prima volta romantica... è stato molto brutto. Ho dovuto continuare a vedere quella persona tutto il tempo, quindi ho smesso di mangiare e ho affrontato il trauma in altri modi». La catante ha aggiunto di averlo raccontato a degli adulti ma il presunto aggressore non è ma stato punito.

La serie sulla vita di Demi Lovato

La serie Dancing with the Devil è stata divisa in quattro parti e dura cento minuti. È diretta da Michael D. Ratner e prende il nome da 'Dancing with the Devil ... the Art of Starting Over', settimo album della Lovato la cui uscita è prevista per il prossimo 2 aprile. In essa ci sono apparizioni, tra le altre, di Elton John, Christina Aguilera e la stessa famiglia dell'ex star di Disney. Sarà trasmesso da YouTube dal 23 marzo.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA