Demenza, una ricerca (durata più di 25 anni) svela i 7 fattori che prevengono il declino mentale

L'adozione di sette sane abitudini nella mezza età riduce significativamente il rischio di demenza. a confermarlo è uno studio condotto dai ricercatori del Brigham and Women's Hospital di Boston, nel Massachusetts, hanno monitorato quasi 14.000 donne sulla cinquantina per due decenni. I partecipanti sono stati intervistati su sette fattori dello stile di vita legati alla demenza e monitorati per una diagnosi della malattia. Individualmente, i sette fattori hanno ridotto il rischio di circa il 6%.

Cosa è emerso dallo studio

Poiché la demenza inizia nel cervello anni prima della diagnosi, gli scienziati hanno affermato che è probabile che le abitudini nella mezza età influenzino il rischio dei pazienti.

I sette fattori sono:

1 - essere attivi

2 - avere una dieta sana

3 - mantenere un peso sano

4 - non fumare

5 - avere una pressione sanguigna normale,

6 - controllare i livelli di colesterolo

7 - avere livelli di zucchero nel sangue più bassi.

La dott.ssa Pamela Rist, assistente professore del Brigham and Women's Hospital che ha guidato la ricerca, ha dichiarato:«Poiché ora sappiamo che la demenza può iniziare nel cervello decenni prima della diagnosi, è importante che impariamo di più su come le tue abitudini nella mezza età possono influenzare il rischio di demenza in età avanzata».

«La buona notizia è che fare scelte di vita sane nella mezza età può portare a una riduzione del rischio di demenza più avanti nella vita».



Il monitoraggio

Nello studio, gli scienziati hanno monitorato 13.720 donne che avevano in media 54 anni all'inizio della ricerca. Dopo due decenni, 1.771 partecipanti - o il 13% - avevano sviluppato la demenza.

Per ciascuno dei sette fattori di salute, alle persone è stato assegnato un punteggio di zero e uno, portando a un punteggio totale possibile di sette. Il punteggio medio era di 4,3 all'inizio dello studio e di 4,2 dieci anni dopo. Dopo aver aggiustato fattori come l'età e l'istruzione, i ricercatori hanno scoperto che per ogni aumento di un punto nel punteggio, il rischio di demenza di una persona è diminuito del sei percento.

Richard Oakley, direttore associato della ricerca presso l'ente benefico britannico Alzheimer's Society, che non era coinvolto nello studio, ha dichiarato: «Sebbene l'invecchiamento sia il più grande fattore di rischio nello sviluppo della demenza, questa ricerca ha dimostrato ancora una volta che ci sono cose che le persone possono fare per ridurre il rischio».

«Mentre diversi fattori di rischio come l'età e la genetica sono al di fuori del nostro controllo, questo studio preliminare supporta le prove esistenti che i fattori dello stile di vita giocano un ruolo nel rischio di demenza».

Le donne sono state reclutate per lo studio tra il 1992 e il 1994 e sono state monitorate fino al 2018. Lo studio dovrebbe essere presentato ad aprile al 75° meeting annuale dell'American Academy of Neurology che si terrà a Boston.

Bruce Willis,67 anni,sta sempre peggio e non riconosce più nemmeno sua madre.Lo racconta in un'intervista a Das Bild,il cugino dell’attore statunitense,Wilfried Gliem.”Non riconosce più la madre,è sempre più aggressivo e la sua demenza è degenerata”. pic.twitter.com/7OZtjkc9j3 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 27, 2023



Cos'è la demenza?

La demenza è il termine con il quale si descrive un decadimento generale delle facoltà mentali tale da influenzare negativamente il quotidiano di chi ne soffre. Si parla frequentemente di demenza senile per descrivere la patologia di tipo neurodegenerativo che colpisce le persone anziane. Le manifestazioni sintomatologiche di questa condizione possono essere molteplici, ma per essere definita demenza, devono sussistere disfunzioni in almeno due facoltà mentali tra memoria, linguaggio e comunicazione, capacità attentive e di concentrazione, giudizio, ragionamento e la percezione visiva.

Molte forme di demenza tendono a peggiorare con il tempo: i sintomi possono comparire inizialmente in forma lieve per poi diventare progressivamente più gravi e inficiare in modo importante la qualità della vita della persona.