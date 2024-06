L'Ue imporrà dazi sui veicoli elettrici cinesi, che verrebbero aggiunti agli attuali dazi del 10% già applicati all'importazione di veicoli elettrici a batteria. È quanto emerge dalle informazioni fornite dalla Commissione. Con le forchette indicate dall'esecutivo comunitario per i diversi produttori questo significa che i dazi potrebbero arrivare fino al 48,1%. Entro il 4 luglio 2024, la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale un regolamento che spiega in dettaglio quanto valutato per decidere l'entità dei dazi. Il giorno successivo alla pubblicazione i dazi entrerebbero in vigore.

Dazi su veicoli dalla Cina, le motivazioni

L'indagine della Commissione Ue sui veicoli elettrici cinesi ha provvisoriamente concluso che «beneficiano di sussidi ingiusti» e che «stanno causando una minaccia di danno economico ai produttori Ue». Verranno imposti provvisoriamente dei dazi compensativi sulle importazioni. I dazi ai tre produttori cinesi inclusi nel campione saranno: Byd del 17,4%; Geely: 20%; Saic 38,1%. Altri produttori che hanno collaborato all'indagine saranno soggetti a un dazio del 21%, mentre sarà del 38,1% per quanti non hanno collaborato. Lo annuncia una nota.

La reazione cinese

La Camera di commercio cinese presso l'Ue ha espresso «choc, grave delusione e profonda insoddisfazione» per i dazi compensativi provvisori annunciati dalla Commissione. I timori, si legge in una nota, sono legati al fatto che la mossa possa «intensificare gli attriti commerciali tra Pechino e Bruxelles, incidendo negativamente sulle relazioni economiche e commerciali» tra le due parti.

L'Ue «ha ignorato i fatti e le regole del Wto, le ripetute forti obiezioni cinesi, gli appelli e la dissuasione di governi e industrie di diversi Stati europei», ha spiegato il ministero del Commercio di Pechino, reputando le conclusioni Ue «prive di fondamento fattuale e giuridico» che ignorano «il fatto oggettivo che i vantaggi della Cina nei veicoli elettrici derivano dalla concorrenza aperta». La Cina esorta l'Ue «a correggere immediatamente le sue pratiche sbagliate», riservandosi di adottare «in modo risoluto tutte le misure necessarie» a tutela delle aziende cinesi.

Le reazioni europee

Soddisfazione è stata espressa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento a Confcommercio. Secondo Berlino, invece «è bene che la Commissione offra adesso dei colloqui alla Cina. Non abbiamo bisogno di altri ostacoli nel commercio», ha aggiunto, sottolineando comunque che nel mercato debbano esserci «condizioni di concorrenza leale».