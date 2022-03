Ucraina, la Danimarca aumenta le spese militari e voterà per abolire l'opt-out dalla difesa Ue. Ecco di cosa si tratta e cosa c'entra la Russia

Gli effetti della guerra sull'Europa. L'aggressione della Russia all'Ucraina ha svegliato diversi Paesi, pronti ad alzare l'attenzione sul tema difesa. La Danimarca, già membro dell'Ue e della Nato, ha fatto sapere che il 1° giugno i cittadini potranno votare in un referendum per abolire l'opt-out, la clausola che vede la nazione astenersi dalla partecipazione alle operazioni militari e di difesa dell'Ue.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Vinnytsia, la Russia distrugge con 8 missili l'aeroporto... MARIUPOL Ucraina, danneggiato il gasdotto Mariupol-Donetsk: 750.000 persone al...

Ad annunciarlo è stata la premier Mette Frederiksen. Inoltre, seguendo la scia della Germania, Frederiksen ha anche indicato l'intenzione di aumentare il budget della difesa danese al 2% del Pil nei prossimi anni e di rendersi indipendente dal gas russo.

Vinnytsia, la Russia distrugge con 8 missili l'aeroporto strategico nell'ovest (e ora Zelensky trema)

Aerei Mig-29 dalla Polonia, gli Usa lavorano al piano per fornire all'Ucraina i vecchi caccia russi

Cosa è l'opt-out

Nel 1997 la Danimarca ha negoziato autonomamente una rinuncia alla partecipazione alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'Ue. È stato l'unico Paese dell'Unione europea a farlo. L'attacco di Putin all'Ucraina e la minaccia di un conflitto mondiale, ha reso necessario un passo indietro. Così la prima ministra Frederiksen ha disposto un referendum per il primo giugno, nel quale i cittadini potranno votare se abolire l'opt out e unirsi alla cooperazione di Difesa dell'Ue. Ma di cosa si tratta?

Il concetto di opt-out indica la rinuncia da parte di un certo Paese ad adottare una certa regola decisa dall'unione stessa. In generale, il diritto dell'Unione europea è valido in tutti i 27 paesi membri dell'UE. In alcuni casi, però, gli Stati membri hanno negoziato alcuni opt-out dalla legislazione o dai trattati dell'Unione europea, ovvero "rinunciano" a partecipare alle strutture comuni in un determinato campo.