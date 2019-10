Da Goebbels ai jihadisti, la folle ideologia che porta a uccidersi con mogli e bambini

di Francesca Pierantozzi

«Era il padre ideale, tornava a casa e non vedeva l'ora di stare con i figli. All'epoca lavorava all'università. Coi bambini ci sapeva fare, meglio che con le donne» raccontò una volta Saja al Dulaimi alla tv svedese. La donna è stata una delle mogli di al Baghdadi. Sua figlia non è probabilmente uno dei bambini morti nel tunnel sotto il compound di Baricha. Forse c'erano Huzaifa, o Omaina, o Yaman o Fatima, i figli avuti da Asma, la prima moglie, sua cugina, fatta a pezzi dal giubbotto esplosivo di Al Baghdadi, come Isra, la seconda, madre di Ali.IL FILO ROSSODifficile capire come siano andate davvero le cose là sotto, chi fossero quei giovani (ce n'erano tanti nella casa, molti a fare da scudo umano), quante persone siano morte con il Califfo, ma il filo rosso del fanatismo resta intatto, il filo che porta ad ammazzarsi con i suoi, a portare la famiglia nell'abisso, ad immolare figli, mariti, mogli, amanti. Al gesto precursore di Magda Goebbels, che il primo maggio 1945 avvelenò i suoi sei figli prima di uccidersi col marito nel bunker sotto Berlino, il regista, giornalista e scrittore francese Antoine Vitkine ha dedicato un documentario uscito nel 2017, una sorta di autopsia della follia totalitaria. Storici, psicanalisti, scrittori, politologi sono alla fine d'accordo: è la credenza fanatica in un'ideologia che porta a escludere radicalmente la possibilità dell'altro, chiunque esso sia, anche il proprio figlio di tre anni. O la moglie incinta. O il padre, o la madre.Con il terrorismo islamico, e in particolare con l'Isis, le cose sono ancora cambiate. La svolta terribile si rivela al mondo la domenica 13 maggio 2018 a Surabaya, a est di Java, in Indonesia. Una donna si fa saltare in aria con le