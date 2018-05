Cuba, aereo con 104 passeggeri precipita dopo il decollo: 3 superstiti Prime immagini del disastro Video

Tre passeggeri che viaggiavano sull'aereo sono sopravissuti all'incidente, e sono stati ricoverati in condizioni critiche. Lo rende conto Granma, organo ufficiale del Partito Comunista Cubano, nella sua edizione online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' precipitato poco dopo il decollo il jet bimotore Boieng 737 della Cubana de Aviacion decollato dal José Martí dall'Avana con 104 persone a bordo e diretto al Frank Pais di Holguin, a un'ora e 20 minuti di volo a sud est della capitale, circa 800 chilometri. L'Unità di crisi della Farnesina, in stretto contatto con l'Ambasciata italiana all'Avana, è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali.La televisione di stato riferisce che il velivolo, che appartiene alla Global Air (Aerolíneas Damojh), una compagnia low cost con base a Guadalajara, in Messico, si è schiantato pochi istanti dopo aver staccato il carrello dalla pista durante la cabrata che doveva portarlo al breve tratto di quota di crociera prima della discesa verso Holguin.Ambulanza e vigili del fuoco stanno intervenendo non lontano dalla pista e dagli stessi edifici dello scalo internazionale della capitale cubala si vede un'alta colonna di fumo.Il presidente cubano, che ha raggiunto subito lo scalo dell'Avana, aveva detto di temere che vi fossero molte vittime. Al momento del decollo il cielo era parzialmente nuvoloso con visibilità di 9 chilometri. Il jet è caduto a 13 chilometri dalla capitale.