Covid, a Cuba record di 1.537 casi in 24 ore, Diaz-Canel: «Non stiamo facendo bene le cose»

Record di casi Covid nelle ultime 24 ore a Cuba, dove sono 1.537 le nuove infezioni giornaliere rilevate, a riferirlo è il ministero della Salute Pubblica. Il Paese ha registrato finora 160.594 positivi con 1.106 decessi, 8 dei quali nelle ultime 24 ore. La diffusione di Covid-19 sull'isola resta alta. L'Avana si conferma il territorio più colpito, con 375 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, seguita da Santiago de Cuba con 215 casi e Camagey con 174 infezioni.

«Non stiamo facendo bene le cose», ha dichiarato ieri il presidente cubano Daz-Canel durante una riunione con la partecipazione in videoconferenza dei rappresentanti dei governi provinciali. Il primo segretario del Partito comunista cubano ha sottolineato che le previsioni che parlavano di una propagazione più alta a giugno erano corrette. Finora, 17.271 persone sono state infettate nel mese, con 141 morti. «Il numero di pazienti giornalieri punta a essere più alto nei prossimi giorni», ha detto, aggiungendo che «in questo momento i candidati vaccini da soli non porranno fine alla trasmissione del Covid-19». Due di questi farmaci nazionali sono attualmente in fase di somministrazione, Soberana02 e Abdala, ed entrambi sono ancora in fase di sperimentazione finale.