Spagna, crolla un parco giochi per bambini: è collassato su un parcheggio

Paura in Spagna, precisamente a Santander, nel Nord del Paese, dove un parco giochi per bambini questa mattina intorno alle 6.30 è crollato, collassando su un parcheggio sottostante: al momento, riporta il quotidiano La Vanguardia, non si hanno notizie di eventuali vittime.



Il parco era stato costruito su un grande parcheggio sotterraneo, in un'area di recente urbanizzazione con vari edifici residenziali e un centro commerciale, e comprendeva anche un campo sportivo: sul posto, moltissime ambulanze e automezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia. La zona - avvisano i Vigili del fuoco su twitter - è stata isolata e chiusa al traffico.



Evita acudir a la zona afectada por el hundimiento producido en Francisco Tomás y Valiente #Santander. Si tienes que transitar por la zona respeta los cordones de seguridad. Si sólo vas a pasar la mañana, mejor elije cualquiera de los bonitos paisajes que tenemos en #Cantabria. pic.twitter.com/vT8dpbla4d APPROFONDIMENTI CRONACA Il parco giochi crollato — 112 Cantabria (@112Cantabria) January 13, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA