Londra, crolla la gru su due case del quartiere: almeno un morto

Terrore e morte a Londra . E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi a Londra , dove nel quartiere orientale di Bow. Come ha riferito Graham Ellis, vice comandante dei vigili del fuoco di Londra, la gru "è collassata su un edificio in costruzione e due villette".Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre altri due sono stati soccorsi sul posto. Una quinta persona è stata trovata senza vita sul luogo dell'incidente.