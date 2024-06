Mamma resta "incastrata" nello scivolo della crociera sospeso sull'oceano, la figlia filma la scena e ride: «Guardate come vola»

Una vacanza in crociera dà la possibilità ai passeggeri di prendere parte alle attività più disparate. Qualcuno preferisce rilassarsi a bordo piscina con un cocktail in mano e godersi uno spettacolo dopo o durante la cena, mentre i più avventurosi potranno dedicarsi al surf o, magari, agli scivoli sospesi sull'oceano, come ha fatto una mamma sulla Norwegian Cruise Line, in Messico.

L'esperienza è stata resa ancor più avventurosa a causa di un piccolo "incidente" ripreso proprio dalla figlia con il suo smartphone: mentre sfrecciava nel tubo, la donna è rimasta "incastrata", apparentemente non abbastanza veloce per imboccare la curva successiva.

"Incastrata" in crociera

Un complesso sistema di scivoli sospesi tra la nave da crociera e l'oceano sottostante e il corpo della mamma che tenta, invano, di prendere abbastanza velocità da passare la curva nello stretto tubo di plastica.

Il video pubblicato dalla figlia su TikTok ha raccolto in poco tempo oltre 16 milioni di visualizzazioni e ha suscitato migliaia di commenti sorpresi e decisamente spaventati dall'accaduto.

Nonostante la donna non si trovasse in una situazione di reale pericolo, fatto confermato dall'ilarità della figlia nella clip («Guardate come vola, è velocissima»), molti utenti hanno fatto presente il loro disagio al pensiero di trovarsi chiusa in un ambiente ristretto, sospesa sull'acqua: «Anche la mia claustrofobia avrebbe avuto la claustrofobia», «Oh mio Dio ho un attacco di panico solo a vederlo», «Questo sarebbe il mio incubo, come ne è uscita?».

Da una serie di video successivi, in cui sia la mamma che la figlia usano di nuovo lo scivolo sospeso, sembrerebbe che parte dell'esperienza sia proprio quella di usare la giusta posizione per prendere velocità e riuscire a superare la curva. Nel caso in cui ciò non avvenga, si scivola naturalmente indietro e si rimane fermi finché un getto d'acqua non dà nuovamente la spinta per riprovare.