La Croazia entra nell'area Schengen e nell'euro dal 1. gennaio 2023: addio controlli frontiera. No a Romania e Bulgaria bloccate dall'Austria

BRUXELLES - L'area Schengen cresce per la prima volta in 10 anni. I ministri dell'Interno riuniti a Bruxelles hanno infatti approvato l'ingresso della Croazia a partire dal 1.gennaio del 2023. Lo fa sapere la presidenza ceca su Twitter. Nell'area Schengen è garantita la libera circolazione. Sempre dal 1. gennaio prossimo la Croazia adotterà l'euro. È stata invece respinta la domanda di adesione a Schengen della Romania e della Bulgaria a causa del veto austriaco motivato con i rischi di ritrovarsi con flussi incontrollati di migranti dal corridoio sud-orientale. La Croazia, stato indipendente dal 1991, è entrata nell'Unione europea nel luglio 2013, con una popolazione di oltre 4 milioni di abitanti (censimento 2019).

La commissaria europea Ylva Johansson ha dichiarato di essere «delusa» per il mancato ingresso nell'area Schengen dei due paesi. «Congratulazioni alla Croazia - ha detto Ylva Johansson, Commissario europeo per gli Affari interni - A Bulgaria e Romania invece dico: meritate di entrare, avete un forte sostegno da quasi tutti gli Stati membri e dalla Commissione. Esprimo disappunto e tristezza, perché quando non siamo uniti siamo più deboli. Ma sono convinta che raggiungeremo l'ingresso di Bulgaria e Romania in questa legislatura e sarà la mia priorità far sì che accada».